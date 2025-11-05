新北醒吾高中國中部女足逆風封后 37年傳奇再添冠

（記者陳志仁／新北報導）2025全國青少年盃足球錦標賽日前於台中熱烈展開，新北市醒吾高中國中部女子足球隊以堅強實力與團隊默契奪得冠軍，為新北再添體壇殊榮；隊長張羽忻5日於市政會議上代表獻上冠軍獎盃，新北市長侯友宜特地頒發20萬元培訓金，肯定球隊優異表現，也鼓勵持續為國爭光。

圖／醒吾高中國中部女子足球隊勇奪2025全國青少年盃足球錦標賽冠軍。（新北市政府體育局提供）

侯友宜表示，醒吾高中是新北市乃至全國女子足球的搖籃，37年來長期致力於女子足球運動推展，培育出多位國家級選手，為台灣女足注入無數新生戰力，堪稱女子足球發展的重要基地；這次奪冠代表的不僅是實力與經驗積累，更體現了球隊長年堅持訓練的成果。

新北市政府體育局局長洪玉玲指出，醒吾國中女足堪稱「冠軍製造機」，自105至109學年度連五度稱霸全國中等學校足球聯賽國女組冠軍，並在111、112學年度再度稱后，締造連七冠的驚人紀錄；此次在青少年盃再度封后，再次展現球隊於國內女子足球舞台無可撼動的地位。

教練劉如芯談及，本次比賽歷經多場的硬戰，期間部分球員帶傷上陣，但全隊以堅定意志及靈活調整戰術突破難關；同時感性的說，這座獎盃是教練、球員、家長與後勤團隊共同努力的成果，「每一場比賽都是靠著團結的力量贏下來的。」

張羽忻分享，面對強悍對手，球隊逐場累積經驗並調整策略；特別是在決賽對上五權中學時，全隊堅守防線、把握攻擊機會，最終在延長賽成功攻破對手防線，以1比0驚險奪冠。她笑說：「團結真的就是最大的力量！」

體育局學校體育科科長林詩穎補充，醒吾女足將以此次奪冠為新起點，持續精進球技，期待未來在國內外賽場上再創佳績，替新北、替台灣贏得更多榮耀。

