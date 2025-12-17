新北醫療作業基金剩餘逾億 林國春提免掛號費與強化醫護人力

248251217a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林國春聚焦公共醫療資源運用議題，16日於議會中提出質詢，要求衛生局長陳潤秋說明新北市醫療作業基金剩餘1億1千139萬餘元的未來使用方向，並呼籲衛生局落實將資源回饋市民或投入醫護人力，永續照顧新北市民的就醫權益。

林國春指出，醫療作業基金累積盈餘超過1億元，但基金用途是否能夠真正回到市民身上，他當場詢問衛生局長陳潤秋這筆資金未來準備如何運用？是否有具體規畫？

林國春隨後表示，回顧過往審查經驗，過去曾提出要求醫療作業基金回饋新北市民，讓新北市民到聯合醫院板橋與三重院區就醫免掛號費政策，讓市民感受在地醫院值得信任，同時鼓勵就近就醫，減少舟車勞頓前往台北，對市民與醫療體系都是正向誘因。他進一步指出，目前三重院區掛號費仍需120元，如能推動新北市民免掛號費，將可讓政策再次回到照顧市民生活。

對此，陳潤秋表示，基金來源主要來自新北市立聯合醫院年度營運，收入扣除成本與必要支出後形成的結餘，屬醫院長期經營成果。而掛號費屬醫院行政運作必要費用，與醫療人力薪資及整體營運結構密切相關，她說明將基金運用在免除市民掛號費的建議，需再審慎評估。

林國春隨即轉而提出另一方向，若補助市民掛號費在制度面窒礙難行，建議將醫療作業基金投入醫護人員獎勵與補助，建立具吸引力制度，吸引優秀醫師與護理人員進入新北市聯合醫院板橋與三重院區服務。他強調，把盈餘用在穩定醫療人力，才是真正用對地方，也能長遠照顧市民健康。

對於林國春的建議，陳潤秋表示將慎重考慮相關提案，新北市衛生局未來也會朝議員提出的方向研議，評估醫療作業基金在市民照顧與醫療人力強化間取得平衡，讓公共醫療資源發揮最大效益。

