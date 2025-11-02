新北醫療公益獎 台北慈院4醫師獲殊榮
新北市政府為了表揚，長年守護新北市專業優秀、心中有愛的醫療工作者，舉辦第13屆新北市醫療公益獎，共有68位醫師及醫事人員參與角逐，最終評選出15位獲獎者，其中就有4位來自台北慈濟醫院，表現亮眼。
「接下來是許博智部主任，台北慈濟醫院。」
台上露出燦爛笑容，他是台北慈濟醫院牙科部部主任許博智，多年來他不僅致力於口腔照護，更推動弱勢族群的牙科服務與醫療教育，讓他榮獲新北市頒發的醫療貢獻獎的殊榮。
台北慈濟醫院牙科部主任 許博智：「其實我就是做一般醫療人員做的， 就是怎麼樣去協助病人，或幫助更多的病人，那除了這以外，可能我還會再參加一些義診， 協助這些偏鄉民眾，甚至是國外較弱勢的民眾，去幫他協助像是牙齒的治療，或甚至是唇顎裂的治療。」
「趙主任長期守護早產兒，建立早產照護安全網，關懷弱勢家庭。」
另一位同樣獲獎的，是台北慈濟醫院新生兒科主任趙露露，她長期守護早產兒與新生兒健康，不僅投入臨床照護，也在疫情期間協助建立嬰兒防疫與照護流程，以專業與愛心守護最脆弱的小生命。
台北慈濟醫院兒科部新生兒科主任 趙露露：「當有一些小寶寶，沒辦法順利的存活的時候，那時候我是覺得，對這些家長來講，其實是看到他們很難過，所以我決定就是，每一個寶寶我都不能夠放棄，因為每一個小寶寶，都是這個爸爸 這個媽媽，這整個家最重要的。」
第13屆新北市醫療公益獎，共有68位醫師及醫事人員參與角逐，最終評選出15位獲獎醫師，其中就有4位來自台北慈濟醫院，脫穎而出。
新北市市長 侯友宜：「那選出來的醫療公益，都是多年來，對我們的偏鄉的照顧，以及醫療永續的推動， 再加上全方位，對弱勢族群的關心， 這些最優秀的醫事人員，長期以來守護新北市， 讓新北市404萬的人民，能夠健康幸福。」
這些用心守護生命的醫療人員，不論在臨床第一線，或是默默深耕社區與偏鄉，都以專業與愛，實踐醫者的使命，也因為他們的堅持，讓醫療更有溫度。
