新北醫院爆性騷！ 工會控迫被害人離職 院方：已撤職

新北市 / 綜合報導

新北一間醫院傳出性騷風暴，受害者偕同台北市醫師職業工會，在今(29)日召開記者會，控訴前部主管向多名女性下屬，進行言語與肢體性騷擾，導致被害人紛紛離職，其中至少三名向院方申訴，卻得到醫院消極的懲處及回應；對此院方回應，已於8月解除被申訴人的職務，接下來將配合司法程序調查。

受害醫師說：「我們是被強迫離開熱愛的醫療崗位，在確認脫離魔掌後，我們才敢回頭爭取正義，這是對受害者職業生涯的扼殺。」語帶哽咽，努力穩定情緒，才能說出自己和同事們的遭遇，新北一間醫學中心，傳出性騷風暴。

受害醫師說：「很多人問我，為什麼當下不說，想請大家試想著，如果加害者是掌握你，考績，薪資，排班，甚至未來升遷，生殺大權的最高主管，而醫院卻沒有，任何實質的隔離保護機制時，請問你敢說嗎。」

然而受害者指控，醫院對於加害者的惡行，卻只有記過處置，本該向全院公告的懲處結果，也隱匿不提，申訴人無法接受院方消極態度，工會更指出，這位加害者，現在仍然擔任，所屬醫學會要職，甚至還身兼大學教職。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫說：「如果說有教職的話，那這當然我們覺得他的這個行為，又應該被嚴厲的檢視，因為他不只今天，他的這樣行為的對象，有可能是病人，有可能是同事，也有可能是學生。」而針對控訴，他們也承諾，接下來將持續檢討，全面配合政府及司法單位，相關調查工作。

