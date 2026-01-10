新北里民自主防治 減逾25％紅火蟻

紅火蟻入侵除導致農業損失外，人體被叮咬也會造成危害。為有效抑制紅火蟻數量，新北市農業局114年全國首創在淡水區屯山里、賢孝里推動「紅火蟻自主防治計畫」，組建在地志工隊防治紅火蟻，透過教育宣導、正確投藥及系統化偵察作業，兩里紅火蟻整體發生率從42.1％大幅減少至16.9％，展現自主防治成果。

農業局說明，淡水屯山里與賢孝里因農地與廣闊草坪比例高，有利偏好陽光及開闊地形的紅火蟻繁殖，加上過去以翻挖、火燒蟻丘的處理方式，反而造成紅火蟻遷巢加速擴散。為宣導正確防治觀念，農業局推動以「在地人員為核心」的自主防治計畫，選定屯山里與賢孝里作為示範點，由里長號召里民加入，培訓在地志工為第一線防治執行者。

自主防治計畫由國家紅火蟻防治中心人員擔任教育訓練講師，培訓里民志工防治、偵察的專業知識，結合GPS定位與影像紀錄進行防治前、後誘餌偵察，掌握蟻丘分布。另農業局也提供防治餌劑，志工以全里為範圍均勻施撒，避免破壞蟻丘結構造成擴散，使防治行為從傳統的個人作戰，轉變為多點式的集體治理網絡，提升全里區域的防治成效。

自114年5月執行自主防治計畫迄同年10月，屯山、賢孝兩里的紅火蟻發生率已從42.1％下降至16.9％，成效顯著。

新北市紅火蟻專管中心表示，因防治餌劑需長期施撒，使藥效逐步滲入至各蟻巢，透過紅火蟻取食及分食的習性，將滅蟻成分逐步轉積至蟻后體內，以達撲滅效果，故紅火蟻防治並非一次性作業，而是長期監測與在地參與的風險管理工作。

從屯山里與賢孝里的成功經驗顯示，正確防治知識在鄰里內部被複製傳播，不僅能有效降低紅火蟻密度，也能減少民眾誤觸蟻丘遭螫傷事件。

農業局提醒，民眾若發現疑似紅火蟻的土丘，請勿碰觸、侵擾，避免遭火蟻螫傷，若不慎遭紅火蟻螫傷，請以肥皂水清洗患部，並避免弄破膿皰，以防細菌感染，且隨時觀察身體狀況，若出現過敏反應即應立刻就醫。