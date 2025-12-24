生活中心／陳致帆、林大帷 新北報導

新北市重大建設再升級！新北市長侯友宜今天宣布，將要在三重先嗇宮捷運站附近，打造全新的「第二行政中心」，強化公共服務量能，也為城市發展再添動能。

新北市政府工務局長 馮兆麟：「我今天要報告的就是現階段的一個工務局的成果，以及相關的布局」。

新北市府市政會議上，市長侯友宜聽取工務局進行專案報告，細數近年打造多項重大建設，從電箱地下化、校舍整建、綠地公園到交通工程，如今還有好消息，要打造"第二行政中心"。

廣告 廣告

新北市長 侯友宜：「那新北市的第二行政中心，未來一定朝一個永續人本環境，能夠讓在西北，在所有的市民朋友能夠服務更到位，那目前的進度已經超前了，那我們現在各單位全力以赴」。

新北重大建設再升級 侯：打造26層「第二行政中心」

第二行政中心位在新北三重五谷王南街。（圖／民視新聞）

第二行政中心位在新北三重五谷王南街，捷運先嗇宮站附近，規劃地上26層、地下4層，主打「城市大公園」概念，3樓設置空中廊道，整合洽公和休憩空間；1樓挑高大廳，4到6樓規劃會議空間和餐飲設施，地下也將連通捷運，透過智慧管理，打造更便民的行政基地。

新北市政府工務局長 馮兆麟：「我們導入了綠建築的設計，跟智慧化的技術，來建構這個淨零碳的發展的先驅模式，形成一個標竿的示範場域，希望能夠由公有建築物，來引導民間建築物，建築的一個跟進」。

新北重大建設再升級 侯：打造26層「第二行政中心」

新北市位居北台灣核心，有全台最多的人口數。（圖／民視新聞）

新北市位居北台灣核心，有全台最多的人口數，未來也將推動多項交通建設，串聯北北桃生活圈，推動城市發展。

原文出處：新北重大建設再升級 侯：打造26層「第二行政中心」

更多民視新聞報導

就職三週年! 澎湖縣長陳光復"施政成果"獲居民肯定

北捷殺人案 賴清德提4方向強化韌性：守護人民安全是基本責任

分析「川普級」造艦計畫 CNN：美國海軍轉型成功或沉淪在此一舉

