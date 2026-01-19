新北重新橋死亡車禍！ 婦人騎車突遭追撞「送醫不治」

新北市 / 綜合報導

新北市三重區重新橋上，近日發生一起死亡車禍。一名20歲的李姓男子，騎車上橋後因切換車道，沒注意前方車輛，發生追撞事故，遭撞擊的前車許姓婦人因安全帽噴飛，頭部重擊地面，當場失去生命跡象，送醫仍搶救不治，而肇事騎士筆錄時，聲稱沒有騎很快，但因撞死人，涉嫌過失致死遭到送辦。

白色雙載機車騎上橋，打了方向燈，切車道但下一秒，追撞另一輛機車，3人重摔倒地。再看一次，騎士打了燈立刻往佐切，撞擊瞬間碎片噴飛，被撞騎士，整個人往右偏後，連人帶車倒地，安全帽噴飛，在地上滾了好遠。

事故現場，路面長長一道刮痕，兩輛車被移到一旁，肇事男女站在一邊不知所措，至於被撞女騎士，頭部重創頸部骨折，當場沒呼吸送醫搶救。新北市重新橋上，平時車多車速又快，12日下午2點多，因追撞發生死亡車禍，李姓男子當時載著女友，騎車從右側切換車道，卻撞上下班要回家的許姓婦人，發生劇烈碰撞後，婦人當場沒生命跡象，送醫仍宣告不治。

李姓男子供稱，他車速不快，因為沒注意前車而肇事，涉嫌過失致死罪遭到送辦，不過重新橋上速限最高40公里，肇事騎士是否因速度快，而沒注意左側的婦人，有待警方釐清，但因一時疏忽而背上一條人命。

