新北重機停車再鬆綁 7月起「全市機車格」都能停

新北市登記的大型重機數量超過5萬台，目前僅有板橋、新莊2區共413格大型重機專用停車格位，交通局13日指出，預計3月起開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山區，5月開放中和、永和、土城及淡水區，7月起全市開放路邊收費機車格。

交通局表示，去年8月試辦開放板橋、新店路邊機車格停放大型重機，試辦檢討後，在影響程度有限及提升汽車格使用效率考量下，維持推動專用車格及既有開放路段外，優先針對全市周轉率高且易於監管的收費機車格，擴大開放大重機停放。

交通局說，開放試辦後，每日減少約4.5 輛次大型重型機車停放汽車格，並增加約7.2 輛次停放於收費機車格，顯示有效引導停放行為，提升大型重機停車便利性。經民意調查結果顯示，52.5％民眾支持開放大型重機停放機車格，36.8％反對，支持比例高於反對比例。大型重機專用格採每4小時30元計費，大型重機可採斜停入格方式停放機車格。

新北市長侯友宜指示，依期程審慎試辦，同步掌握整體停車供需、中央法規調整方向及民眾使用回饋，逐步優化停車管理措施，打造更友善、便利的停車環境。

