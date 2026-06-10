【新北野山林】 暑假期間走進山林感受慢生活！

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暑假期間走進新北山林感受慢生活！遠眺中和烘爐地地標。手持拐杖與金元寶的巨大土地公像，是山林間最莊嚴亮眼的身影。

【旅遊經 洪書瑱報導】





暑假即將登場，正是親子一起走入山林、感受綠意與慢生活的最佳時機。新北市政府觀光旅遊局將於暑假於7月至8月間推出「新北野山林系列活動」第二波活動，持續攜手雄獅旅遊通路平台推廣新北山林遊程，推出5條包括：土城、新店、中和、金山及坪林等處，結合自然景觀、地方文化與生活體驗的特色步道遊程，邀請民眾走出城市，在夏日山林間感受不一樣的新北風景。|



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漫步土城朝山步道。古樸石磚、伸手可及的翠綠，最治癒人的芬多精洗禮。





一、土城「天上山系步道」路線：由桐花公園出發，沿著山徑步行至承天禪寺，感受城市近郊山林的靜謐氛圍，後續再串聯深坑老街及豆腐DIY體驗，讓山林健行延伸為融合地方飲食文化的生活旅程。









新店獅頭山步道：登高望遠的絕佳視角，與無邊翠綠山景的美麗相遇。





二、新店「獅頭山步道」：則結合城市近郊山林與農村體驗，民眾可沿步道健行，並前往文山農場享用特色餐點及體驗泡茶，在山林與茶香之間，感受悠然慢步調的近山生活。









漫步在烘爐地登山步道，沿途林蔭茂密、陽光灑落，鋪面整潔的休憩平台為山友提供愜意的喘息空間





三、中和「烘爐地登山步道」：則以地方信仰文化與茶產業體驗為主軸，除步行烘爐地山徑、參訪南山福德宮外，也將串聯三峽老街與大埔茶廠，安排導覽、採茶、品茗及茶包DIY等內容，帶領民眾深入認識新北山林與茶文化之間的深厚連結。









金山大路崁步道以古樸木階蜿蜒於茂密林間，豐富的蕨類與斑駁光影交織，展現幽靜的生態之美。







在金山大路崁步道旁，一隻與溪石完美偽裝的青蛙悄然現蹤，展現豐富的溪流生態魅力





四、金山「大路崁步道」：金山路線自大路崁步道出發，串聯土地公廟與金山老街，感受北海岸山林與聚落交織而成的地方風景









沿著坪林水柳腳步道登高，駐足於視野遼闊的觀景涼亭，可將坪林綿延起伏的茶鄉山景盡收眼底。





五、坪林「水柳腳步道」：坪林路線則結合觀音台、坪林老街及茶葉博物館，帶領民眾認識山林與茶鄉文化的深厚脈絡。









遊程中安排走訪在地職人手作工坊，剛出鍋、散發濃郁豆香的手工豆腐，讓人感受最純粹的地方風味(深坑農產品推廣中心提供)





新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，「新北野山林系列活動」以「不需遠行，就能親近山林」為核心理念，依據季節與區域特色規劃多元步道路線，串聯山林、生態、聚落與地方文化，讓民眾在行走之間，同步感受自然景觀與在地生活魅力。活動除登山健行外，也結合茶文化、手作體驗及山林講堂等內容，希望透過更輕鬆、多元的參與方式，讓不同族群逐步建立親近山林的生活習慣。



民眾不妨把握夏日時節，在暑假期間，與家人一起走出城市、校園，走進山林，從一段步道開始，慢慢找回與自然及親子間最純粹的距離。活動即日起開放報名，民眾可至雄獅旅遊或新北市觀光旅遊網官方網站報名遊程。相關活動資訊可至新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel/)及「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢。









7-8月！新北野山林第二波步道慢旅登場

※.報名網址：雄獅旅遊網(https://lion.tours/CzPSy0zb)！

以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供