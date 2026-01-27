新北野柳岸邊驚見43公斤大麻 海上漂流數日價值等同「千萬豪宅」

新北市野柳岸邊發現大量大麻。翻攝畫面

新北市萬里區野柳海岸邊，今（27日）有漁民發現一大袋不明物品，打開後發現疑似毒品，趕緊打電話報案，警方到場檢視後，確認是大麻，經清點後共32包、總重高達43.3公斤，據漁民表示，這包大麻已在海上漂流數日，直到今天才漂到岸邊，後續將由海巡署追查來源。

今日上午8時許，金山警分局野柳派出所接獲當地漁民報案，表示在澳漁路駱駝峰旁海岸邊發現一帶疑似毒品的不明物品，警方到場後檢視，確認為二級毒品大麻，經過清點後，這些大麻被分裝成32包，總重量達43.3公斤，粗估市價超過2000萬元。

廣告 廣告

警方進一步了解，這批用麻布袋包裝的大麻，早在數日前就已經在海上漂流，直到今天才漂到岸邊被漁民發現，後續警方將與海巡署調閱監視器，持續追查這批大麻的來源。



回到原文

更多鏡報報導

下月就退伍！頂大雙學士替代役男酒後失控 遭運將丟包台 64 線4車輾過「頭顱破裂」慘死

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘

陳漢典、Lulu大婚！郁方搶先送自家珠寶 「黃鑽不能太大顆」超貼心原因曝光