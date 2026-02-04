新北野生動物救傷中心3月啟用 侯友宜全面布局推友善城市

248260204a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市長侯友宜今（4）日在市政會議中，針對動保處將於3月啟用新的野生動物救傷收容中心提出說明。侯友宜表示，未來透過提升收容量能與設備規劃，強化野生動物救援與照護工作，盼讓城市治理與動物保護能並行，實現人與動物共存、共榮、共好。

侯友宜指出，新北長期以安全、安居、安身、安命與安心為方向推動動物保護政策，因應環境變遷與社會需求，近期將成立三芝野生動物救傷收容中心，並同步進行貓友善空間改造，作為示範學習基地，帶動整體照護品質提升。

侯友宜表示，中和動物之家未來將轉型為動物長照與復健中心，補足醫療與照護功能，提升收容與復健能量。同時，新北已率全國之先推動非寵物登記制度，將鳥、兔、龜、蛇、鼠等動物列為輔導對象，透過登記制度加強管理與照顧，讓更多動物能獲得實質協助。

侯友宜也提到，新北持續建置寵物運動公園，目前已完成22座，今年預計再增設4座，總數將達26座。除動物之家外，也在救援、收容、安置與長照層面全面布局，希望讓動物從出生到生命最後階段，都能獲得妥善照顧，逐步形塑更友善的動物城市環境。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

