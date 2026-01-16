新北金城日照中心開幕 提供多功能複合式照顧

（中央社記者黃旭昇新北16日電）因應高齡人口快速成長，新北市土城區金城日照中心今天開幕，結合日間照顧、夜間臨時住宿及居家長照服務的多功能複合式長照空間。市府表示，可作為推動長照3.0的重要示範據點。

新北市政府衛生局表示，金城日照中心位於土城區，規劃為複合式多功能長照空間，提供日間照顧90人、夜間臨時住宿6床，並結合居家長照服務，以「示範、整合、創新科技」為核心定位，導入跨專業照護團隊與多元科技復能課程。

衛生局長陳潤秋表示，長照3.0不僅是制度升級，更重視服務整合與創新。市府串聯長照與醫療資源，導入科技、服務創新與社區連結，各日照中心發展具有特色的照顧模式，也將復能訓練融入日常照護流程，協助家屬返家後延續復能。

高齡長期照顧處長林惠萍說，目前新北市共有126家日照中心，服務型態多元。因需求增加，愈來愈多民間單位投入日照及小規模多機能服務，讓長者能在熟悉環境中有尊嚴的安老。

衛生局新聞稿表示，參加開幕典禮的市長侯友宜指出，新北市65歲以上人口已超過80萬人，長照3.0實踐在地老化的重要關鍵是日間照顧。市府將推動高品質日照服務，讓長者在熟悉、安全的社區環境中維持生活功能，減輕家庭與照顧者的負擔。（編輯：張銘坤）1150116