新北金山恐怖持利器隨機攔車 5警掛彩壓制毒男

新北市 / 綜合報導

新北市金山區44歲翁姓男子昨晚雙手都拿著利器攔車恐嚇，警方出動快打部隊，但男子企圖逃逸，還開車衝撞巡邏車，警方對空鳴槍，成功壓制男子拒絕毒品快篩，不過警方在他車上搜到毒品喪屍煙彈，把他帶回偵辦。

目擊民眾：「危險，危險，(開槍，開槍了)。」警方對空鳴槍，嚇阻皮卡駕駛，其他員警一擁而上。目擊民眾說：「趕快錄影，(他在錄了，他在錄了)，開槍開槍，現場遇到，錄影。」只見駕駛被拖下車，不停掙扎，甚至還想回到車上企圖逃跑。

目擊民眾說：「還在倒車，還在倒車，還在倒車，我知道，我後面有車，我沒辦法。」目擊民眾嚇傻，事發就在昨(11)日晚間7點多，新北市金山區。

目擊民眾魏先生：「往陽金公路那邊的超商，有看到他拿刀要砍那個車子，就是好像就是在繞吧，就是繞，躲警察這樣，跑給警察追。」

男子雙手持利器，衝向一輛車不斷揮舞咆哮，原來男子先是徒步攔車作勢攻擊，警方出動快打部隊才開車逃逸，沒想到這名翁姓男子，不但數度迴轉倒車，還衝撞巡邏車，費了九牛二虎之力，才將男子壓制在地。

警方VS.翁姓男子：「另一隻手先上銬，不要把他放開啦，快一點啦，幹什麼啦，快一點啦。」男子精神恍惚不斷哀嚎，拒絕毒品唾液快篩，不過警方在他車上搜到毒品喪屍煙彈。

新北市警金山分局副分局長楊昇叡：「本案造成5名員警，在壓制過程中輕微受擦挫傷，幸未波及民眾與其他車輛。」警方說：「起來啦，起來。」男子被帶返所，整起案件將依妨害公務毒品危害防制條例，以及恐嚇公眾等罪嫌，進行偵辦。

