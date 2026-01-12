新北金山毒駕男「持刀攔車」還撞警車！侯友宜：絕不姑息手軟

記者陳思妤／台北報導

新北市金山區昨（11）日晚間發生持刀隨機攔車事件，駕駛黑灰色皮卡的44歲翁姓男子不僅是毒駕，還下車在馬路中央咆哮、揮刀攔停汽機車，警方獲報後趕到後，翁男立即跳上車加速逃逸甚至衝撞警方巡邏車，被攔停後更下車跟警方扭打，造成多名員警掛彩。對此，新北市長侯友宜今（12）日強調，絕不姑息跟手軟，新北市的態度一向強力打擊犯罪，在第一時間立即反應。

侯友宜今天出席「新北都更處15週年慶暨住都中心5週年-築安全，續共好」展覽開幕式，接受媒體聯訪時被問到，新北金山昨天發生持刀事件，造成員警受傷，最新掌握的情況為何？民眾擔心上個月北市才發生隨機攻擊，現在新北也發生了，新北市府有這樣什麼的因應措施來防止突發事件？

廣告 廣告

侯友宜證實，昨天發生的事件其實是毒駕事件，後來被驗出來有依托咪酯。他說，除了在現場立即處理以外，也把嫌疑人按照毒品以及妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦了，在第一時間全力有效的壓制。

侯友宜指出，新北市的快打部隊以及所有的線上警力也隨著整個狀況有反應，立即壓制、立即移送法辦，絕不姑息跟手軟。他強調，新北市的態度一向是強力打擊犯罪，強力在第一時間立即反應，遏止所有即將發生的事情。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

蘇巧慧轟亂修《財劃法》新北情何以堪 侯友宜：先求有再求好

新北不跟進營養午餐免費 蘇巧慧：若她當市長不只要免費、還要提升品質

支持營養午餐免費！蘇巧慧：我當市長會立刻做「還應該提升品質」

新北「鮮奶幸福周」2/23上路 全年供應不打烊33萬學幼童受惠

