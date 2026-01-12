新北金山爆工安意外！1工人涵洞內突無呼吸心跳 送醫搶救中

即時中心／徐子為報導



新北市金山區清水18-5號今（12）日上午發生工安意外。上午9時許，一名鐘姓維修工人進入排水涵洞進行維修作業，下午施作時突然在洞內身體不適。周姓老闆見狀立即下涵洞試圖救援，卻也突然昏厥，現場也呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態送醫急救中。現場另一名楊姓工人緊急報案求助。





新北市消防局於下午1時37分接獲通報，趕抵現場後，將兩人救出並送醫救治。鐘姓工人到院前已無呼吸心跳，目前於台大醫院金山分院搶救中；周姓老闆則意識不清，被送往基隆的醫院救治。事故發生原因有待相關單位進一步調查釐清。

據了解，周姓男子（62年次）維修工程老闆送基隆長庚醫院，無生命跡象；鐘姓男子（71年次）員工送台大金山醫院，呈OHCA狀態。

