新北金山百年舊飛行場遺址重現 白珮茹籲串聯觀光廊帶

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員白珮茹近日前往金山區舊「金包里飛行場」遺址進行會勘，致力於文史遺址的保存與活化，並期盼藉此發掘農村、廟宇等豐富文化底蘊，進一步帶動金山地區的輕旅行景點串連。白珮茹強調，金山平原文化豐富，透過文資保存與歷史記憶的補足，能讓來到金山的遊客在賞山海美景之餘，也能閱讀歷史、豐富生命。

白珮茹表示，這次會勘她特別邀請新北文化局官員以及在地耆老、里長共同考察現況。據在地耆老描述，金包里飛行場又稱「頂角簡易機場」，是隨著太平洋戰事緊繃，日軍退守本土防衛時規劃的軍用設施。此飛行場在1943年由陸軍航空隊相中現今清泉活動中心至潭子內土地公廟一帶的土地，規劃了長達2公里、面積約200甲的飛行場。

據了解，當時為了興建飛行場，強徵軍用土地，並動員金山居民「奉公」，以人力挑碎石、拖動壓路石輪來整平機場。這段塵封半世紀的戰爭記憶，直到農民整地時才讓深埋地底的石輪重見天日。白珮茹指出，金包里飛行場在「日據臺灣兵要地誌圖」及「美軍轟炸臺灣戰略目標圖」上都有明確標記，但傳聞因風向、地質等因素，2次試飛失敗後即遭放棄開發，因此當地人稱這片歸還土地為「光復地」。

白珮茹指出，金山地區擁有百年古廟三界聖德宮，該處除了曾舉辦半嶺訪源活動外，也曾是日治時代金山國小分校，廟內甚至保存有慶祝大正天皇登基的植樹紀念碑。她認為，這些散落的歷史碎片，都具備極高的文資保存價值。

白珮茹呼籲，文化局應儘速邀請文資委員評估遺址的文資價值，並透過耆老訪談，補足這段戰爭與農村交織的歷史記憶。她期待未來能將舊飛行場、三界聖德宮等文史據點，與「半嶺訪源賞山海美景、水牛荷花與彩田米」等自然景觀連結起來，形成一條獨特的文化觀光廊道，有效振興在地觀光發展。

