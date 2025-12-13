新北金山高中赴越交流 深化姊妹校跨國學習

藝術村體驗陶瓷課程 (金山高中提供)

參觀越南陶瓷村 (金山高中提供)

京北國際學校師生機場迎接金山高中師生 (金山高中提供)

京北國際學校歡迎會現場 (金山高中提供)

新北市金山高中去年與越南北部京北國際學校（Kinh Bac International School, KBIS）簽署姊妹校協定，雙方自今年初起持續進行線上課程交流，日前更由校長陳玉桂帶領24位師生赴越進行實體深度互訪。此行結合團體交流、分組入班共學與在地文化踏查，讓學生在真實情境中運用外語、拓展國際視野，也進一步深化兩校合作情誼。

交流團抵達北越後，受到京北國際學校師生熱情迎接，歡迎儀式中安排傳統樂舞表演，現場氣氛溫馨。金山高中學生也以自編英文歌曲，結合舞蹈與籃球特技進行創意演出，獲得滿堂喝采。晚間歡迎餐會則以越南在地料理款待，兩校師生並透過竹竿舞、傳統遊戲等活動互動交流，迅速拉近距離。

在校園課程方面，兩校安排分組入班學習，內容涵蓋機器人、繪畫、英語與中文等課程，透過小組合作與課堂討論促進同儕互動，學生在老師引導下彼此協作，也更自然地建立友誼。放學後另舉辦籃球友誼賽，吸引全校師生到場加油，展現青年活力與團隊精神。

行程中雖遇濕冷細雨，京北國際學校師生仍帶領金山高中師生走訪擁有百年歷史的巴掌陶瓷村，並共同參與手拉坏與陶瓷彩繪體驗，感受越南傳統工藝之美與文化傳承。師生也前往世界知名的三祝寺佛教園區，於山水微霧中欣賞宏偉建築，體會越南宗教文化與在地生活樣貌。另安排參訪由東元獎人文藝術獎得主江賢二主持的江賢二藝術園區，讓學生從藝術與土地脈絡理解文化的多元表達。

金山高中表示，此次交流最重要的收穫之一，是學生對外語學習觀念的突破。學生體會到即使與非英語系國家同儕互動，只要敢開口、善用網路與數位工具，也能在課外創造「浸潤式」語言環境，提升表達與理解能力。學生張旭佑分享，這趟旅程激勵自己更努力精進語言，並期待後續與京北國際學校同學持續線上互動。

返臺前的惜別晚宴以圍爐火鍋形式進行，兩校師生互贈伴手禮並相約明年再見，多位金山高中學生以英語或越南語致詞表達感謝，情誼真摯感人。金山高中陳玉桂校長表示，返臺後兩校仍將延續線上交流，並聚焦環保議題共同探討，培養全球公民意識，鼓勵學生帶著這段國際學習經驗，勇敢迎向世界、為未來創造更多可能。