新北金志獎 表揚志工與團隊

板橋區志願服務協會獲得績優志工團隊。（記者蘇春瑛攝）

▲板橋區志願服務協會獲得績優志工團隊。（記者蘇春瑛攝）

新北市第十五屆金志獎昨（二）日表揚，共頒發八個志工團隊、五十位志工、五十六位耆心獎及五位志工督導。市長侯友宜表示，志工是守候城市最溫暖的力量，讓社會更祥和，鼓勵男性多投入志願服務，強調走出家門越動越健康。

侯友宜指出，新北目前共有二千二百二十三支志工隊，志工人數超過十九萬人，每年累積服務時數突破二千二百萬小時，從公部門、社區、偏區、醫療院所到校園與觀光景點，都能看見志工身影。他笑稱志工男女比例約三比七，因此女性較健康、較長壽，鼓勵太太們揪先生一起加入，把對家庭的愛延伸出去。

廣告 廣告

獲獎者中績優志工督導陳守德在太太帶動下投入服務，原本因身體因素收起事業，但看到太太當志工心情愉快，便加入板橋區志願服務協會，投入送餐與電話問安，成為協會運作的重要力量。新住民志工永冶典子嫁來台灣已逾二十年，因學中文結識夜補校老師，進而擔任大豐國小國際文教中心新住民關懷員，服務超過十七年。她笑說在日本只有一位妹妹，但台灣有許多「妹妹」，因為服務的新住民都稱她「姊姊」，認為「付出就是收穫、堅持就是力量」。

獲耆心獎的泰山區林映松現年八十一歲，服務逾二十年，是泰山娃娃館唯一的男性芭比娃娃衣製作員，協助教導學生縫製各式娃娃服飾，作品亦在館內展示。社會局長李美珍表示，本屆績優志工團隊包括部北醫院、鶯歌陶博館、新北市文史學會、樹林地政所、勞工局、海山高中、新北輕器械健身舞藝協會及板橋區志願服務協會，感謝所有志工夥伴長年以行動展現服務熱誠。