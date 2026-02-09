新北金漸層曼赤肯緬因貓買賣推薦，貓咪旅館

【商家指南推廣專題】

近年來，台灣愛貓人口持續成長，越來越多飼主迎接貓咪成員之前，會關注來源、照護制度，以及後續生活品質是否有保障。今天要介紹的「貓悅居＆小奇寵物」正是結合繁育、照護與寄養體系的新北金漸層曼赤肯緬因貓買賣推薦品牌，他們擁有專業可靠的老貓長照、貓咪旅館住宿、貓咪買賣等服務，確保貓咪擁有全面照護以及良好生活品質。

「貓悅居＆小奇寵物」成立於西元2023年，由一群深耕寵物產業的資深愛貓人士共同創立。團隊成員來自不同專業領域，包含身為台灣婦嬰協會專業講師的資深婦產科專科護理師、有多年貓咪繁殖與培育經驗的專家、長期投入流浪貓收容與長期照護的業者，以及室內設計師、珠寶鑑定師等跨界成員。

隨著貓咪逐漸成為家庭中不可或缺的成員，傳統集中式繁殖、照護混合的經營模式，已無法滿足現代飼主對品牌管理、寵物健康、寵物倫理與專業分工的期待。因此，「貓悅居＆小奇寵物」建立專業分工、分域管理的經營理念，由專責團隊負責源頭培育到終身照護流程，為每隻種貓與幼貓設立獨立空間。

貓咪繁殖培育方面，「貓悅居＆小奇寵物」採用科學化的分批分流繁殖技術，確保每批幼貓皆在健康、安全的環境中成長，母貓繁殖後也能獲得充足的休憩與復原照護，避免過度繁殖帶來的健康風險。

「貓悅居＆小奇寵物」強調，所有貓咪皆為自家培育，杜絕外貓混入，並搭配嚴格的健康檢測流程，維持種貓體態、精神與幼貓的成長狀況，這也是他們入選新北金漸層曼赤肯緬因貓買賣推薦名單的原因。

「貓悅居＆小奇寵物」擁有各式人氣品種，包括各色金漸層、曼赤肯、小步舞曲、布偶貓、緬因貓、豹貓等，可依飼主需求預訂品種。其中，品牌自白俄羅斯進口血統純正的緬因貓，曾於2024年前往泰國參加WCF泰國區品種貓鑑定比賽，榮獲幼貓組冠軍、全貓組亞軍及多項賽事名次。

除此之外，在貓咪買賣流程上，品牌更強調誠信與透明制度，採用清楚的交易說明、定型化契約與完善保固機制，並提供免費的貓咪終生照護諮詢服務，建立新北金漸層曼赤肯緬因貓買賣推薦口碑。

除了繁殖與買賣服務，「貓悅居＆小奇寵物」也於新北市三重區打造五星級貓咪旅館，專為需出差、旅遊的飼主提供平價且高品質的寄養服務。旅館內設計獨立大貓屋、全天候24小時監控系統，飼主可透過手機隨時與毛孩互動。並規劃多種房型，能依不同貓咪的需求安排專人客製化照護，讓毛孩就像在家中ㄧ樣自在。

2025年，「貓悅居＆小奇寵物」於新北市蘆洲區建置專業貓咪培育中心，同年在新北市中和區成立流浪貓收容與老貓長照中心，打造舒適且安全的大空間，並導入專業設備，讓年長或退役的貓咪能在穩定、安心的環境中生活。團隊也長期投入民間流浪貓咪的收容與救援行動，多次成功協助新北市流浪貓咪救援，實踐企業社會責任。

若您計畫迎接人生第一隻貓咪，或是需要安心可靠的貓咪旅館住宿安排，甚至關心老貓未來的照護規劃，那麼「貓悅居＆小奇寵物」提供的整合型服務絕對是值得您信賴的選擇。

更多新北金漸層曼赤肯緬因貓買賣推薦資訊請洽以下連結

品牌：貓悅居＆小奇寵物

電話：02-29861200、0973671234

地址：241新北市三重區重陽路三段5巷28-2號

時間：週一至週日10:00~20:00

小奇寵物社IG：https://rink.cc/y52kh

貓悅居貓旅館FB：https://rink.cc/ikxy6

小奇寵物社FB：https://rink.cc/fp07p

LINE：https://rink.cc/z0ego

