新北銀力大爆發 長照處明年上路擴大樂齡服務量能

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（1）日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，市長侯友宜指出，新北高齡人口今（114）年已達 80 萬人，占全市 20%，正式邁入超高齡社會；市府將於明（115）年 1 月 1 日成立「高齡長期照顧處」，整合跨局處資源，全面推動高齡友善服務。

圖／侯友宜表示，為讓長輩能在地安養、活力樂活，市府持續推動「十大友善樂齡政策」。（記者陳志仁攝，2025.12.01）

侯友宜表示，為讓長輩能在地安養、活力樂活，市府持續推動「十大友善樂齡政策」，包括布建超過 1,400 處銀髮俱樂部、633 處社區照顧關懷據點，讓關懷深入每一個鄰里；今年更達成全市 120 家日照中心的里程碑，明年目標進一步提升至 130 家，持續擴大照顧量能。

圖／新北市政府今（1）日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動。（記者陳志仁攝，2025.12.01）

此外，市府也升級敬老愛心卡服務，並推出多項跨世代政策，包括「學習無齡城市共學」、「全齡社宅」、「職場續航力銀向新職涯」、「新北好友行樂齡無距離」等方案；同步開設銀髮電競專班與多元課程，鼓勵長輩走出家門、活躍參與社區生活。

活動中也邀請兩位長輩分享經驗，來自土城頂欣社區、86 歲的陳國禎，長年擔任據點「動健康」老師，她說，看見許多原本害羞的長輩因活動逐漸變得開朗，是最開心的事，「每天都期待來據點，越動越開心、越動越健康」；即將滿 95 歲、被暱稱為「涂爸爸」的涂福增則長期投入社區服務，固定參與日照及關懷據點活動，並常搭敬老卡出門，笑稱「活動多、朋友多，生活就不會孤單！

新北市政府社會局局長李美珍補充，本次活動由花雅戲曲藝術教育推廣協會以「楊門女將」開場，象徵「愈老彌堅」的精神，並結合青銀共舞、動健康表演及 15 個局處與社區攤位；透過闖關與美食分享，讓長輩了解多項友善樂齡資源。

