新北銀髮實境秀開播引關注 王少偉、林莎當首集嘉賓
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】誰說長輩只能待在家？新北的長輩又潮又會玩！新北社會局首創銀髮實境節目《高年級超進化》將於今(29)日重陽節晚間7點，在新北社會局YouTube頻道熱血開播。第一集長輩們直衝貢寮福隆海水浴場，挑戰獨木舟與SUP立槳運動，顛覆大家對「老」的刻板印象，用行動證明「沒有老化，只有進化」，老了才正要開始玩！此外，本週六11/1還有「樂齡共融 新潮同樂會」據點成果展活動，藝人董月花、王少偉、董仔也將親臨現場與長輩同歡，和大家一起延續節目熱力。
《高年級超進化》第一集節目由董至成「董月花」、王少偉、林莎與「新北高年級生」組隊出任務，過程中面臨考驗：艷陽天、浪勢大，連年輕人都直呼體力吃不消，沒想到長輩們卻喊著「衝啊！」，拚勁十足，划槳上陣毫不手軟。有人跌進水裡卻笑著再爬上板、也有人展現領導力擬出遊戲對戰策略，笑料與感動兼具。
「一開場我就輸了！」王少偉笑說，原本以為這場錄影輕輕鬆鬆，沒想到64歲的種德大哥伏地挺身一口氣做百下、還在SUP上展現不服輸的精神，甚至能公主抱董月花班長，讓他直呼：「這些阿公阿嬤，真的比你想像中還厲害！」林莎則表示，這次拍攝讓她重新定義「活力」，長輩們不只體能好，更有「玩心」與勇氣，願意嘗試、享受挑戰，整場錄影都被他們的熱情感染。
65歲的高年級生唐莉玲雖然不會游泳，卻勇於嘗試SUP立槳運動。她笑說，一開始確實有些緊張，但又不想錯過難得機會，「站起來的那一刻真的超有成就感，我深深感受到人生65歲才正要開始！」
節目預告片一上線也引起網友熱烈討論，紛紛留言「等不及看到正片了！」、「根本銀髮界Running Man！」、「原來青春不是年齡！變老也可以這麼帥！」。節目分為上下集，29日播映第一集上集〈我是水上好手〉帶你看長輩如何挑戰自我、乘風破浪；下集更有長輩與藝人的精采對決，將於30日上片。
新北社會局表示，《高年級超進化》是全台首創以銀髮族為主角的實境節目，由6集單元組成，每檔內容將分上下集於每週三、四晚間7點上片。由董至成「董月花」擔任主持人，搭配藝人帶領長輩體驗從水上運動、冰上挑戰到戶外溯溪、垂降等「超進化任務」，讓觀眾看見不一樣的高年級人生。訂閱「新北市社會局YouTube頻道」，每集留言互動回答問題，就有機會參加抽獎活動，集集抽出iPhone、iPad大獎，12月31日將統一抽出12名幸運兒，讓追劇更有驚喜。
社會局表示，藉由節目傳遞「沒有老化，只有進化」的精神，鼓勵長輩勇敢嘗試、享受人生每一個階段的美好，迎向「晚美人生」，也讓社會看見高年級族群的多元樣貌與無限潛能。
