新北銀髮電競成果展登場 青銀共玩翻轉老化想像

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府全台首創社福與電競產業跨界合作的「銀髮電競課程」，自9月開跑以來成果豐碩；社會局20日於新北電競基地舉辦成果展暨「終極之戰」競技活動，展現16週課程成效，長輩投入電競、自在挑戰，現場氣氛熱絡。

社會局表示，課程結合《Just Dance 2025》舞蹈遊戲、MOBA遊戲《G9：League of Aces》及《快打旋風6》，在專業師資與志工陪伴下，透過循序漸進的教學，引導長者熟悉操作；並在遊戲中訓練手眼協調、反應力與肢體靈活度，翻轉對電競的既有想像。

圖／長輩和年輕人組隊挑戰MOBA遊戲《G9：League of Aces》。（新北市政府社會局提供）

參與《G9》課程的盧先生與葉女士夫妻分享，原本對電玩存有「打電動不太好」的刻板印象，實際上課後卻愈來愈投入，夫妻倆每週從三芝搭公車到三重上課，四個月幾乎全勤；盧先生指出，遊戲不僅考驗專注與反應，更需要團隊合作與溝通，讓他更能理解年輕世代，也為退休生活增添期待。

65歲學員唐莉玲則說，《Just Dance》讓她在音樂與舞步中運動身體、建立自信，每週與同學一起練舞、挑戰分數，成為最期待的時光；甚至在家持續練習，「孫子看到我玩得這麼厲害，還說阿嬤很潮！」課程讓她感覺身體更輕鬆、心情更開朗，也更願意嘗試新事物。

社會局長李美珍指出，新北市高齡人口已突破80萬人，佔全市人口19.86%，即將邁向超高齡社會；銀髮電競課程不僅促進健康、延緩老化，更成功促進青銀互動與社會參與，展現科技融入照顧服務的創新模式，未來將持續結合社區據點推動創新課程，打造科技與溫度兼具、世代共融的宜居城市。

新北市電競產業總會會長朱可芬認為，青銀電競課程帶給長者「三大效益」，包括提升手眼協調與專注反應、在團隊合作與互動競賽中增進社會連結，以及熟悉科技設備、建立數位使用信心，縮短與年輕世代的數位落差。她強調，電競不僅是娛樂，更能成為支持長者健康與社交的重要工具。

