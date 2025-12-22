新北銀髮電競課成果登場 三芝夫妻檔超強學習力成樂活典範

▲新北社會局自9月推出「全台首創」社福與電競產業跨界合作的「銀髮電競課程」，於20日舉辦成果競賽。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府「全台首創」社福與電競產業跨界合作的「銀髮電競課程」，自9月開跑以來，透過循序漸進的客製化教學設計，陪伴長輩跨出接觸新科技的第一步。社會局20日於新北電競基地舉辦「青銀電競力─快樂挑戰，共玩共學」成果展暨「終極之戰」競技活動，展現為期16週課程的成果。現場氣氛熱絡，處處可見長輩投入電競、樂在其中的自信笑容。

▲學員盧先生與葉女士，夫妻倆每週固定從三芝搭公車到三重上課，開心分享他們實際參與《G9》課程，覺得愈上愈有興趣，更期待每週課程的到來。

該課程結合《Just Dance 2025》舞蹈遊戲、MOBA遊戲《G9：League of Aces》及《快打旋風6》等內容，在專業師資的帶領及志工的陪伴下，引導長者在練習與趣味挑戰中提升手眼協調、反應力與肢體靈活度。

參與 《G9：League of Aces》課程的盧先生與葉女士夫妻，雖已退休，生活依然精彩豐富。起初是女兒看到銀髮電競課程的報名資訊後，主動替夫妻倆報名，沒想到一試成主顧。兩人每週固定從三芝搭公車到三重上課，單趟車程近兩小時，四個月來幾乎全勤報到，成為課程中令人印象深刻的學員。

盧先生分享，起初也曾抱持「打電動不太好」的刻板印象，但實際參與《G9》課程後愈上愈有興趣，每週更是期待課程的到來。他表示，遊戲過程不僅訓練手眼協調、反應力與專注度，還需要與隊友溝通合作，讓自己更能理解年輕世代的思維與互動方式。他笑說，每週搭公車往返上課，本身就是一趟小旅行，「沿途走走看看、順便玩一玩」，讓退休生活多了期待，也多了樂趣。

參與《Just Dance》舞蹈遊戲班的65歲學員唐莉玲開心分享，原本以為電競複雜、與自己無關，上課後才發現《Just Dance》不但能運動，還充滿成就感。她說，每週最期待和同學一起練舞、挑戰分數，甚至在家也會繼續練習，「孫子看到我玩得這麼厲害，還說阿嬤很潮！」課程讓她感覺身體更輕鬆、心情更開朗，也更願意嘗試新事物。

社會局長李美珍表示，新北市高齡人口已於今（114）年11月突破80萬人，佔全市人口19.86%，即將邁向超高齡社會，如何讓長者保持活躍、持續參與社會，是市府推動高齡政策的重要方向。她指出，銀髮電競課程不僅有助促進健康、延緩老化，更成功串起青銀互動、凝聚社區力量，展現科技融入照顧服務的創新模式。未來也將持續推動跨域合作，結合社區據點健康促進課程，讓更多創新活動走入社區，打造兼具科技、溫度與世代共融的宜居城市。

新北市電競產業總會會長朱可芬表示，青銀電競課程帶給長者「三大效益」，包括提升手眼協調與專注反應、在團隊合作與互動競賽中增進社會連結，以及熟悉科技設備、建立數位使用信心，縮短與年輕世代的數位落差。她強調，電競不僅是娛樂，更能成為支持長者健康與社交的重要工具。