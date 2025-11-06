新北鐵皮工廠大火！鄰近國小宣布「明天停課」 8教室8廁所受損

記者柯美儀／台北報導

新北市柑園街一段工廠發生火警，鄰近國小疏散500多名師生。（圖／翻攝畫面）

新北市樹林區柑園街1段347號的一棟鐵皮屋今（6）日早上發生火警，濃煙狂竄，所幸無人傷亡，但起火點鄰近柑園國小，校方宣布下午停課。考量校舍受損及煙霧殘留，學校決定明日停課一天。

教育局表示，今日上午樹林區柑園街一段發生工廠火警，鄰近柑園國小受波及。學校第一時間依校安機制全校疏散至活動中心，師生均平安無恙。教育局已派員到場協助校園災損勘查與復原作業，並請消防局儘速完成火災鑑識後，進行校舍安全評估。

教育局指出，考量校園部分建物受損及周邊仍有煙霧殘留，學校決定於7日停課一天，並於10日恢復正常上課。停課期間，教師將提供線上複習教材及學習單，協助學生在家自主學習；另若學生有家庭照顧需求，學校亦將協助安置與照顧，確保學生安全。學校已規劃於115年1月20日及1月21日下午補課。

教育局進一步指出，初步估計約有8間教室及8間廁所受損，距火場最近的二、三樓教室外牆燒裂，高壓變電箱損毀導致暫時停電。教育局已協請台電搶修，並由工務單位進行校舍結構安全檢視，預計3日內完成初步復原。

新北市柑園街一段工廠發生火警。（圖／翻攝畫面）

