新北鐵道馬拉松接力賽開放報名 搶早鳥跑衣禮

第11屆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽於明年4/19開跑，今天起開放報名。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕第11屆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽於明年4月19日開跑，51公里賽程橫跨東北角河岸地景，今早11點起開放線上報名，共1100隊名額，前111隊報名繳費可獲客製化跑衣早鳥禮，新北觀旅局今年與台鐵公司合作推出限定加價購「鐵道馬拉松週遊紀念券」，可於台鐵瑞芳至石城站間無限暢遊，吸引跑友來雙溪、貢寮享受深度鐵道體驗。

新北市副市長陳純敬表示，去年鐵道馬拉松接力賽僅半個月就秒殺，12月7日將辦耶誕馬拉松接力賽，新北藉「追系列」接力賽品牌，作為旅跑城市的代表符號與精神。

廣告 廣告

新北市觀旅局指出，第11屆賽事適逢生肖馬年，延續前2屆象徵接力奔馳的七神馬意象，作為「追火車」的創作原型，融合在今年的七神滑軌完賽獎牌、毛巾、跑衣等各項賽事相關設計。

此次賽事起訖點為福隆彩虹橋前廣場，途中經東北角太平洋岸、舊草嶺隧道、三貂角燈塔、雙溪河岸等，於福隆、牡丹等4車站附近交接棒次，開放12歲以上者組隊，1隊7人，外加2位候補，第1棒須為女性，分競賽組、變裝組、企業團體競賽組，每隊報名費7700元。

限定「台鐵週遊紀念券」加價購

「鐵道馬拉松週遊紀念券」分1日券(全票135元)與2日券(全票270元)，台鐵北區營運處副處長林維澤表示，週遊紀念券可於4月18、19日使用，印有賽事七神馬、與搭乘路線圖，台鐵車站也買不到，對鐵道迷具收藏價值。

呼應第11屆賽事，觀旅局加碼前111隊完成報名繳費的民眾，可獲專屬客製化隊名跑衣的早鳥禮，以及「跑衣顏色選取權」；初次參與的新生追友可獲新生歡迎禮；參加過歷屆賽事符條件的資深追友有驚喜忠誠感謝禮。

台鐵北區營運處副處長林維澤說明限定加價購「鐵道馬拉松週遊紀念券」。(記者黃政嘉攝)

宣傳記者會展示七神滑軌完賽獎牌、跑衣、毛巾。(記者黃政嘉攝)

「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽的接力環。(記者黃政嘉攝)

第11屆賽事適逢生肖馬年，延續前2屆象徵接力奔馳的七神馬意象，作為「追火車」的創作原型。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿嬤行動不便只能在店外看...... NET店員「1舉動」暖爆數百萬人！

虎爺被當成貓生氣了 信徒拿3個「罐罐」祭拜竟然大發爐

月世界又驚見棄置廢棄物 高雄市府：同一犯罪集團所為

獨家》有中國身分證！已註銷逾50人國籍 中配難割捨也被除籍

