新北鐵道馬拉松接力賽開放報名 限1100隊參加

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市鐵道馬拉松接力賽明年邁入第11屆，將於2026年4月19日開跑，今天起開放報名，共開放1100隊名額；前111隊完成報名繳費，還有客製化隊名跑衣。

新北市府觀光旅遊局今天舉行鐵道馬拉松接力賽記者會，副市長陳純敬宣布，於今天中午起開放報名，包括「競賽組」、經典「變裝組」及「企業團體競賽組」；去年1100隊名額不到半個月即額滿，今年一樣開放1100隊參賽。

陳純敬說，新北市鐵道馬拉松接力賽已成為年度代表盛事之一，賽事不僅象徵團隊合作與榮耀精神，也成功帶動雙溪、貢寮等地方觀光發展，建立起運動觀光品牌。

觀旅局表示，第11屆賽事適逢生肖馬年，追火車的品牌創作原型正是象徵接力奔馳的「七神馬」意象，無論是獎牌或紀念毛巾，都值得追友收藏。前111隊報名繳費完成隊伍，還能獲得印有隊名的客製化跑衣，讓團隊更具識別度。

出席記者會的旅跑玩家戴谷年表示，鐵道馬拉松追著火車跑，沿路雙溪區、貢寮區的火車站都適合深入探索，還可享受1個人獨跑的樂趣，以及接力賽的團隊合作。（編輯：龍柏安）1141120