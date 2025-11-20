新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名

生活中心／綜合報導

新北市鐵道馬拉松接力賽，邁入第11屆，即將在明年4月19日開跑，總計開放1100支隊伍報名，而沿著鐵道設計接力路線，除了欣賞山海風光跟人文魅力，為了讓跑友來到雙溪、貢寮，有更深度鐵道體驗，特別和台鐵公司合作，推出「鐵道馬拉松週遊紀念券」，暢遊體驗在地鐵道旅跑風情。

沿鐵道所設計的接力路線，邊跑步邊享受追火車的樂趣，新北市鐵道馬拉松接力賽，準備迎來第十一個年頭，賽事將在明年4月19日開跑，總計開放1100支隊伍報名，同時加碼推出限量禮。活動主持人表示「（新跑友）只要你們報名的話，就有機會可以抽中限量兩百件，在粉絲專頁我們會提供。」新北市副市長陳純敬表示「我們也為了新參加的朋友們，準備了新來的獎，另外在早鳥報名的部分，前111組報名的，我們有特別幫他們準備，客製化的跑衣。」活動主持人表示「三二一請揭幕。」

第11屆新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名

11屆賽事適逢馬年賽事IP創作原型 正好就是象徵接力奔馳七神馬意象（圖／民視新聞）

第11屆賽事，適逢馬年，賽事IP創作原型，正好就是象徵接力奔馳的七神馬意象，七批象徵速度與團隊精神的神馬，再次奔馳在賽事設計之中，為了讓跑者，來到雙溪、貢寮能夠有更深度鐵道體驗，一方面還能欣賞當地山海風光，特別跟台鐵公司合作，推出「鐵道馬拉松週遊紀念券」，趁著賽事之餘，暢遊雙溪、貢寮，實際體驗在地風情。新北市副市長陳純敬表示「從今年開始就在冬天在春天，我們都各有接力賽，另外在三月會有萬金石的馬拉松，所以我們希望這樣成為，我們北台灣一個非常非常重要的，盛大的運動。」

新北市政府與台鐵公司合作 推出「鐵道馬拉松週遊紀念券」（圖／民視新聞）

除了鐵道馬拉松接力賽，搭配新北市耶誕馬拉松接力賽，逐一打造全新「追系列」接力賽事品牌，不但帶動地方觀光發展，也讓新北市，成了國人「旅跑城市」中的重要代表。

