新北鐵道馬拉松 報名開跑

在路跑界被稱為「追火車」的新北市鐵道馬拉松接力賽」即日起開放報名。(記者蔡琇惠攝)

記者蔡琇惠∕新北報導

在路跑界被稱為「追火車」的新北市鐵道馬拉松接力賽」將迎來第十一屆，2026年4月19日開跑！不僅象徵全新啟程，也將陪伴追友們邁向下一個10年，延續歷年的「競賽組」、最經典的「變裝組」以及「企業團體競賽組」，總計開放一千一百隊名額；本屆特別為忠誠追友推出驚喜忠誠感謝禮，也為首度上車的新生追友準備新生歡迎禮，更加碼前111隊完成報名繳費，即可獲得專屬客製化隊名跑衣的早鳥禮遇，即日起開放報名。

觀旅局表示，適逢第11屆賽事又逢生肖馬年，追火車的IP創作原型正是象徵接力奔馳的七神馬意象，本屆延續「七神」設定，讓七匹象徵速度與團隊精神的神馬，再次奔馳於各項賽事設計之中，絕對值得追友收藏！為鼓勵初追跑者加入，今年新生追友有機會獲限量「新來的」潮流造型棉T。前111隊報名繳費完成隊伍，還能獲得印有隊名的客製化跑衣。

為了讓追友來到雙溪、貢寮能夠有更深度的鐵道體驗，同時欣賞當地山海風光與人文魅力，今年特別與台鐵公司合作推出「鐵道馬拉松週遊紀念券」，讓追友們在接力之餘能搭乘火車暢遊雙溪、貢寮，體驗最具在地風情的鐵道旅跑之旅。

新北市副市長陳純敬表示，新北市已連兩屆舉辦的耶誕馬拉松接力賽同樣深受跑友喜愛，接力賽事已成為跑者心中對新北的共同印象。因此，今年特別推出全新「追系列」接力賽品牌，宣示新北將以接力賽事作為旅跑城市的代表符號與精神。