新北長照處揭牌 長者在地安老

新北市長侯友宜（右三）2日主持「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，首任處長由原衛生局主祕林惠萍（左四）出任。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜2日主持「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，首任處長由新北市衛生局主任祕書林惠萍出任。侯友宜表示，面對人口快速高齡化，新北市率六都之先成立專責機關，展現市府對照顧服務的重視與治理決心，讓每一位長輩都能在最熟悉、最安心的地方慢慢變老，真正實現「在地安老、安心新北」。

衛生局說明，新北市目前65歲以上長者逾80萬人，全國最多，超高齡社會帶來的醫療與照顧需求日益提升，因此市府整合衛生局與社會局的長照業務，成立「高齡長期照顧處」，統籌長照政策推動、服務體系規畫、資源整合與品質監督，作為民眾需求評估與連結資源的單一窗口。

首任處長林惠萍為國立陽明大學公共衛生研究所博士畢業，歷任新北市衛生局主祕、簡任技正、健康管理科科長、台北市衛生局企劃處處長、北投區健康服務中心主任及南投縣衛生局企劃科、醫政科科長等，資經歷完整。

「照顧長輩就是照顧未來的自己」，侯友宜說，上任8年來積極擴大社區據點、發展家庭照顧者支持、連結從出院準備到居家醫療，已設立120家日間照顧中心、約5500處失智守護站，失智友善環境與照顧資源都是全國之冠；同時新北首創「有FU長照站」25處，讓長輩走得出來、活得健康。

侯友宜強調，這不僅是組織改造，更是新北對長者照顧的深刻承諾，讓每一位長輩都能在熟悉的社區安心生活、安居新北，有尊嚴地安享晚年。

衛生局長陳潤秋指出，今年市府加速推動「銀新未來城」招商作業，高齡長期照顧處是新北市推動「醫、動、養」政策的重要基地，規畫500戶只租不售、附服務的友善住宅，有日間照顧中心可服務120位長輩，以及200床的住宿式長照機構，另結合診所、運動與托育等設施，讓照顧就在生活周遭。

林惠萍表示，未來長照處會持續擴大服務與人力，在全市設立分站，提供更完整的長照支持，強化新北的長照服務量能，成為市民在面對長照需求時的堅強後盾。