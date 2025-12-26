新北長者疫苗抽好禮倒數 iPhone 17 Pro Max等你拿

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府衛生局鼓勵長者接種流感及新冠疫苗，推出「接種流感尬新冠 新北長者好禮抽」活動進入倒數；接種期限至12月31日止，期末抽獎將於115年1月7日登場，最大獎包含iPhone 17 Pro Max等高價好禮，健康與好運一次到手。

圖／衛生局表示，研究顯示流感與新冠疫苗可同時接種，安全性無虞；建議高風險的族群，採「左流右新」一次完成接種。（新北市政府衛生局提供）

衛生局局長陳潤秋表示，活動至今已抽出440名幸運長者，各獲得千元禮券；壓軸抽獎獎項豐富，包含ASUS 16吋5070顯卡高效能筆電、Tokuyo按摩椅等，單項價值超過5萬元，呼籲尚未接種的長者把握最後機會完成接種，除可提升健康防護，也有機會把好禮帶回家。

圖／衛生局鼓勵長者接種流感及新冠疫苗，推出「接種流感尬新冠 新北長者好禮抽」活動進入倒數。（新北市政府衛生局提供）

衛生局指出，近期冷氣團來襲，加上年終聚會與出國旅遊頻繁，呼吸道傳染病傳播的風險上升；尤其長者因免疫力下降，感染流感或新冠後更容易引發重症，如嚴重肺炎或敗血症，甚至嚴重時需住院治療，接種疫苗可有效降低重症與死亡風險。

衛生局補充，研究顯示流感與新冠疫苗可同時接種，安全性無虞，並能減少就醫次數、提升便利性，建議高風險的族群，採「左流右新」一次完成接種；相關接種的地點資訊，可至「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢 」。

