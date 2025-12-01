新北長者破80萬 日照中心120家達標

新北市政府1日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動。新北市長侯友宜（前排右五）表示，日間照顧中心已經達到120家，期待民國115年能夠達到130家。（柯毓庭攝）

新北市政府1日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動。新北市長侯友宜表示，新北市長者在這個月突破80萬，比例已達到將近20％，來到超高齡社會，新北市照顧長者，日間照顧中心已經達到120家，還有633個社區照顧關懷據點、1400多家銀髮俱樂部，期待民國115年能夠達到130家。

侯友宜指出，新北市的長者在這個月突破80萬，比例已達到將近20％，來到超高齡社會，為了讓長者能夠在地安養、在地樂活，特別舉辦活躍健康共融的活動，「在這個活動當中，我們正式宣布，新北市的日間照顧中心達到120家，已經達標了，除了120家的日間照顧中心，也有633個社區照顧關懷據點，還有1400多家銀髮俱樂部。」

侯友宜強調，新北市長者要讓他們在這塊土地能夠安心樂活，所以新北市的日照中心還會繼續努力、繼續開設下去，「期待115年能夠達到130家，那所有相關的學習以及共融樂活的活動，我們會繼續跟我們長者一起努力、一起加油」。

值得一提，活動開場由新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會帶來京劇演出，台詞更別有用心融入新北市銀髮政策，讓參與嘉賓聽了會心一笑。活動吸引超過千名民眾參與。

活動中也特別邀請2位長者代表參與儀式，包含來自土城區、曾擔任社區據點「動健康」老師十多年的86歲陳奶奶，她鼓勵長者要心態健康，身體才會健康。另一位是即將滿95歲、現為愛福家協會榮譽理事長的涂爸爸，他長年投入社區服務，活力十足，不僅參加衛生局的日照活動，也固定到社會局的關懷據點與銀髮俱樂部報到。

社會局補充，市府近年積極超前部署，推出「十大亮點友善樂齡政策」，包括里里銀髮俱樂部、633處社區照顧關懷據點持續擴點、提前完成120家日照中心並朝130家邁進、敬老愛心卡升級、六都首創長照處、學習無齡共學城市、全齡社宅、職場續航力計畫、友好行無障礙交通以及全台首創－電競銀髮專班等，希望打造一座讓長者宜居、安心、健康、樂活的城市。