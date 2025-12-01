新北長者突破80萬人 新北：正式進入超高齡社會

（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市政府今天舉辦80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典活動，市長侯友宜表示，全市高齡人口突破80萬人，正式進入超高齡社會，為照顧長輩，期待日照中心明年能達130家。

新北市政府今天在市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，現場安排據點長輩展演、青銀共舞與動健康表演，15局處與社區、協會共同設攤，讓民眾用闖關、互動、體驗、美食等方式，充分了解友善樂齡政策與可用資源。

侯友宜致詞時宣布，新北市65歲以上的長者已突破80萬人，依總人口404萬人計算，長者占比已經達到約20%比例，象徵正式進入超高齡社會。

他接受媒體聯訪時表示，為了讓長輩能夠在地安養，在地樂活，新北市已設置日間照顧中心120家、633個社區照顧關懷據點、1400多家銀髮俱樂部。期待日照中心明年能夠達到130家，以利推動相關的學習及共融樂活的活動，讓市府繼續跟長輩們一起努力、一起加油。（編輯：張銘坤）1141201