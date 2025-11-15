新北長青趣味運動會 2500長者同歡

新北市社會局15日在中和錦和運動公園舉辦重陽敬老活動「新北市長青趣味運動大會」，新北市長侯友宜（左一）挑戰趣味「牽手同心、人體呼拉圈」。（王揚傑攝）

新北市社會局15日在中和錦和運動公園舉辦重陽敬老活動「新北市長青趣味運動大會」，來自全市29區、超過2500名長者參與，新北市長侯友宜到場與長者們互動，鼓勵大家多運動，同時承諾持續打造更完善的高齡福利，包括健保補助、重陽禮金與敬老卡優惠等，讓長者外出更方便，參與更多活動。

侯友宜說，新北市超過65歲人口即將滿80萬人，占比將近20％，是超高齡社會。我們希望在這塊土地生活的長輩們，都能出來參加很多的活動，像運動、共餐、聊天、唱歌，能夠開心地過每一天。

侯友宜表示，新北市持續打造更完善的高齡福利，包括敬老卡點數近年持續加碼，使用範圍也不斷擴大，明年7月將再提高至600點，明年1月起更可使用點數於國民運動中心、市立聯合醫院與衛生所門診掛號費、國道客運，讓長者外出便利。

社會局長李美珍指出，敬老卡從僅能搭乘公車、捷運，逐步擴大服務至台鐵、計程車與YouBike。明年元月起，更開放國民運動中心每項次50點、市立聯合醫院及衛生所門診掛號費每次50點。

運動會由各區代表隊列隊進場揭開序幕，長者們精神抖擻，已躍躍欲試想一展身手。侯友宜率與會貴賓挑戰趣味「牽手同心、人體呼拉圈」，為正式比賽暖場。選手中最年長的是來自坪林區94歲的陳老先生，參加「地面高爾夫球」項目，揮杆手腳俐落，全場報以熱烈掌聲。

社會局表示，市府持續推動多元長者據點與活動，包括動健康、老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學及銀髮先修班等，協助長者延緩老化，並在財政許可下，持續提升敬老愛心卡的便利性與友善度，讓每位長者都能安心生活。