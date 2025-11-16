新北長青運動會熱力登場 侯友宜攜民代與2千長者同樂

248251116a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

一年一度的「新北長青運動會」昨（15）日在中和錦和運動公園盛大舉行，來自全市29區的2千多名長者齊聚會場，展現活力與健康。活動從隊伍繞場、暖身律動到趣味競賽，場面熱烈，長者精神奕奕，充分展現銀髮族「越動越健康」的精神。

各區代表隊開場繞場進場，步伐穩健、士氣高昂，沿途掌聲與加油聲不斷。隨後登場的趣味競賽中，長者們在接力、協力過關及技巧項目表現出色，展現社區據點平日運動訓練成果，身手與反應絲毫不輸年輕人。

新北市長侯友宜偕同多位民意代表，包括立委林德福、張智倫、市議員張維倩等及新北市老人福利聯盟理事長陳金鐘，共同參與趣味競賽，與長者手牽手挑戰「牽手同心人體呼拉圈」，象徵攜手同行、健康共進。侯友宜表示，每次看到長輩充滿活力，就是市府推動高齡健康政策最具體的成果。

侯友宜指出，新北市65歲以上長者已達79萬9千人，占全市人口近2成。為因應高齡化，市府持續擴大銀髮據點與課程，包括動健康、共餐、銀髮俱樂部、銀髮大學及社區關懷據點，協助長者延緩退化、維持自立生活，打造社區支撐網絡。

同時，他宣布敬老卡福利再升級，明年7月點數將提高至600點，1月起可使用於國民運動中心、市立聯合醫院及衛生所門診掛號費，以及國道客運，方便長者外出、保持運動習慣。侯友宜強調，新北作為全台人口最多城市，市府將持續提升敬老卡便利性與友善度，讓長輩安心生活、健康老化。

照片來源：新北市政府提供

