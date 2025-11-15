新北長青運動會 匯聚2千長者動健康

▲新北長青運動會於錦和運動公園盛大展開，2千多名長者聚集展活力、動健康。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】一年一度的「新北長青運動會」15日於中和錦和運動公園熱鬧登場，來自全市29區、超過 2 千名長者聚集於場內。侯友宜市長也到場與長輩玩互動遊戲，從繞場進場、動健康暖身到趣味競賽，現場充滿歡笑與活力，展現新北長青族群的健康能量，宛如要向全場宣告：「活力，不分年齡」。

▲長青選手們開心滾著大球迎接一年一度運動會。

活動中由各區代表隊繞場揭開序幕，隊伍旗幟高舉、步伐穩健，長者們精神奕奕，在掌聲與加油聲中展現「動健康」。一系列趣味競賽，許多阿公阿嬤身手敏捷、反應迅速，投入程度不輸年輕人，不論是接力、協力過關或技巧項目，都看得出平時在社區據點積極運動的成果。

侯友宜、新北市老人福利聯盟理事長陳金鐘、立法委員林德福、張智倫及市議員張維倩等人也加入行列，與長者手牽手挑戰趣味「牽手同心 人體呼拉圈」，象徵攜手同行、健康共進的精神。

侯友宜表示，每次看到長輩們這麼有活力，就是最好的健康見證。他感謝新北市老人福利聯盟長期籌辦，使「長青運動會」成為長輩一年一度最期待的活動。他也指出，新北市 65 歲以上長者已達 79 萬 9 千人，占全市人口 19.77%，市府持續推動多元長者據點與活動，包括動健康、老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學及銀髮先修班等，協助長者延緩老化、維持自立健康生活。

侯友宜表示，新北市持續打造更完善的高齡福利，包括健保補助、重陽禮金與敬老卡優惠等，讓長輩外出更方便、參與更多活動。敬老卡點數近年持續加碼，使用範圍也不斷擴大，明（115）年7月將再提高至 600 點；明年 1 月起更可使用點數於國民運動中心、市立聯合醫院與衛生所門診掛號費、國道客運，期盼讓長者外出便利、動得健康。

侯友宜強調，新北市是全台人口最多的城市，市府一定會在財政許可下，持續提升敬老愛心卡的便利性與友善度，讓每位長輩都能安心生活、健康老化。