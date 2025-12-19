新北開罰259家違法業者！總額達1089萬 2業者是累犯

新北市 / 吳欣蓉 綜合報導

新北勞工局公布今年第6波違法雇主名單，總計開罰259家業者，總罰鍰金額達1089萬5000元，違法樣態也曝光，當中「達岳運動用品」和「全勤流通」屢次違反同一規定，均遭開罰20萬。

新北勞工局說明，違反勞基法部分，以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未依約定全額給付工資及未依法置備出勤紀錄(含未逐日記載勞工出、退勤時間)。另外違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍。違反性工法部分，主要為雇主於知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施。違反勞工退休金條例部分，則以未依法給付資遣費為主。至於最低工資法部分，本次有2家業者計給勞工工資未達最低工資標準。以上名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。

此次違法名單中，「達岳運動用品」未依法計給勞工加班費，已是第5次違反同一規定，遭重罰20萬元；「全勤流通」因僱用勞工達900餘人，且使勞工單月延長工時高達101小時，並已是第4次違反同一規定，亦遭罰20萬元。另外，上市公司漢唐集成以定期契約聘僱勞工為由，未採計年資，經認定退休金給付不足，且逾30日法定給付期限，裁罰30萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於109年6月8日公告新修正的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。另外，針對實收資本額逾1億元的事業單位，勞動部也訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，縱為初次違反，仍加重罰鍰從5萬元起跳。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，維護勞資和諧，以免屆時遭受高額罰鍰。





