新北開辦第130期防災士課程 強化里長基層防災量能

（記者陳志仁／新北報導）為強化基層防救災量能、新北市政府今（20）日舉辦第130期防災士培訓里長班開訓典禮；學員以各里里長及里幹事為主，希望透過系統化訓練，讓防災知識在社區向下扎根，培養在地防災種子，提升整體社區韌性。

圖／內政部政務次長馬士元、新北市政府消防局長陳崇岳與民政局長林耀長共同出席，凸顯中央與地方攜手落實基層防災的重要性。（新北市政府消防局提供）

內政部政務次長馬士元指出，氣候變遷加劇極端天候，豪雨、地震、土石流等災害往往在短時間內威脅社區安全；在災害治理的第一線，最了解地方狀況的里長與里幹事，是最重要的即刻行動者，透過防災士制度，能有效強化基層在「災前預防、災中應變、災後復原」三階段的整體能力，使社區在面對災害時能更有秩序、更迅速反應。

新北市政府民政局長林耀長表示，極端氣候帶來的多重風險已成常態，提高基層防災能力刻不容緩；里長與里幹事熟悉地形與住戶狀況，是第一時間協助疏散避難、掌握災情的重要角色，也是里鄰防救災網絡中不可或缺的核心力量。

消防局長陳崇岳說，新北市自推動防災士制度以來，培訓規模逐年擴大，展現「從社區出發」的防災治理方向，基層幹部的加入，不僅能帶動鄰里互助，更能形成災害發生時的社區支持系統；防災士除了具備專業知識，更是實際行動的推手，將協助盤點防災資源、製作避難地圖、規劃避難動線，並支援避難收容與災情回報，逐步打造自助互助兼具的防災示範社區。

本期課程內容包含災害防救理論、避難收容流程、防火防災宣導、CPR與AED操作、災情查通報、社區防災計畫撰寫，以及實地演練等，強調「學得到、做得到」；新北市目前已完成逾1萬4千名防災士訓練，未來將持續深化課程並與區公所及民間團體合作，全面強化城市韌性，打造更安全宜居的新北市。

