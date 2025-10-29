新北關懷據點缺飯 陳啟能批市府：蘆洲20萬人無醫院
（記者陳志仁／新北報導）新北市議員陳啟能今（29）日在議會總質詢中指出，市府明年度新增388億元預算，但基層最需要的社區關懷據點仍「開得多、撐不久」，補助只夠「開門」卻不夠「開飯」；籲市府應從設備型補助轉向服務型，增設共餐經費與活動獎勵，建立「永續營運補助」，讓據點真正融入長輩生活。
陳啟能表示，全市目前有614個關懷據點，包括三重68處、蘆洲26處，多年推動的「銀髮俱樂部2.0～4.0」計畫雖反應熱烈，但多停留在卡拉OK、手工活動階段；真正能陪伴長輩、提供共餐的經費嚴重不足，開辦設備費15萬元僅能購置基本器材，業務費與志工費幾乎全用於水電、保險與誤餐費上，許多據點的共餐仍依靠教會與愛心廚房支援。
陳啟能強調，「關懷據點不是花瓶，是長輩的日常避風港，設備買得起，卻出不起一頓飯，開幕熱鬧，隔天就沒錢開伙！」呼籲市府應讓補助從「設備型」轉為「服務型」，並針對運作超過三年的據點編列「永續營運補助」，確保據點能真正走入長輩生活；「據點越多，責任越大，不要讓志工用愛撐經費，讓長輩看得到據點卻走不進來。」
陳啟能也質詢新北市長侯友宜，指出蘆洲近20萬人口卻沒有一家地區醫院，人口密度全市第二高，他以10月3日長安街便當店氣爆事件為例，事故造成7人受傷，現場救護需分送至四間醫院，若遇交通尖峰時，黃金救援時間將延誤；他批評，蘆洲醫院原規劃地因市府變更為批發市場而延宕多年，市府未依原公展程序辦理，程序明顯違法，影響都市計畫與民眾生命安全。
陳啟能建議，市府可於蘆北區段徵收抵價地完成後，利用公共設施用地滿足醫院建設需求，避免整體開發案停擺；並強調，「關乎生死的問題，市長應立即讓蘆洲擁有第一家醫院。」
其他人也在看
10號隊友注意！樂天桃猿台灣大賽奪冠 封王遊行11/2桃園登場
桃園市長張善政今（29）日上午主持市政會議，表揚樂天桃猿榮獲「2025中華職棒台灣大賽總冠軍」。張善政首先恭喜球隊奪冠，尤其從例行賽、季後挑戰賽到總冠軍戰，全程展現「從地獄爬起來」的堅韌精神與團隊意志。張善政也宣布，市府將於11月2日舉辦封王遊行，邀請全體市民一同歡慶榮耀時刻。 張善政桃園電子報 ・ 17 小時前
輝達執行長黃仁勳 (圖)
AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳（中）28日於華府GTC技術大會宣布與美國能源部及芬蘭電信設備大廠諾基亞的合作。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年10月29日中央社 ・ 1 天前
台中廚餘掩埋場有野豬出沒 專家憂誤食淪新破口
台中廚餘掩埋場有野豬出沒 專家憂誤食淪新破口EBC東森新聞 ・ 13 小時前
台中市長盃排球賽沒雨天備案！ 小孩狂滑倒惹怒家長
台中市 / 綜合報導 台中市昨（28）日開始舉辦市長盃排球賽，從國小到高中，有不少小朋友參加，但是家長直擊，比賽當天下大雨，排球場地非常濕滑，主辦單位沒有準備雨天備案，讓選手們在濕滑的場地下接球，許多小朋友滑倒了好幾次，家長看了非常心疼，怒批主辦單位根本沒有注重孩子們的安全性。主辦單位坦承場地不安全，強調多數學校室內或風雨球場不願意外借，只能選在戶外球場舉辦，已經向家長跟選手們致歉。排球比賽開始，小朋友發球，紅色隊服的小朋友接球，但才剛把球傳給隊友，馬上因為地板太滑而滑倒，整場比賽孩子們因為下雨地坂濕滑不斷滑倒，一旁看比賽的家長越看越不捨，比賽小朋友說：「很滑，然後容易跌倒。」比賽小朋友家長說：「教練都會一直跟小孩說，寧願球接不到也不要跑，因為真的，稍微要去接球，腳跨出去就滑倒。」這是在台中市舉辦的市長盃排球賽，比賽地點選在戶外露天的中央公園球場，但昨（28）日當天現場雨勢不斷，主辦單位等雨停了就讓孩子們上場比賽，但結果就是，家長們看到孩子不斷在滑倒。比賽小朋友家長說：「就算稍微的濕滑，其實還是會造成他們滑倒，其實會造成他們危險的，我覺得主辦單位是沒有在注重，選手安全性的這個問題。」台中市體育總會排球委員會總幹事卓枝全說：「我們是有要求各場地，要把它刮乾再繼續比，也許有時候沒有刮的很好，這一點我們也跟他們致歉了。」家長質疑明明是下雨天，但主辦方為什麼不準備雨天備案，主辦單位解釋，多年來想借市區多數學校的室內或風雨球場並不容易，賽前已經多方協調，還是因為受場地數量跟學校授課借用限制影響沒辦法借到，坦承這次的確因為場地濕滑，沒有讓選手們有安全的比賽空間，幸好沒有小朋友因此受傷，但這麼濕滑的排球場，也讓不少家長對參賽孩子的安全相當憂心。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
近三成人認識不足 40-50歲中壯年也淪黃斑部病變患者
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 根據統計，全球約有逾22億民眾受眼科疾病困擾，其中黃斑部病變更是威脅視力健康的最大元凶之一，不過，最新一份「亞太視力健康調查」結果卻發現，有近三成民眾對於老年性黃斑部病變認識不足或毫無認知。衛生福利部就攜手中華民國眼科醫學會、中華民國愛盲協會提醒民眾建立「及早篩檢、積極治療」的正確概念。 接軌世界視覺日，衛福部是與中...匯流新聞網 ・ 14 小時前
張藝興獲得金鶴獎最佳男主角！ 上台直言：誰說偶像演不好電影？
張藝興獲得金鶴獎最佳男主角！ 上台直言：誰說偶像演不好電影？娛樂星聞 ・ 8 小時前
文藝雅集連續舉辦37年 逾300作家齊聚同歡
（中央社台北29日電）連續舉辦37年的「九九重陽．文藝雅集」活動，今天在台大醫院國際會議中心舉行，近360位作家與文友齊聚一堂，氣氛熱絡場面溫馨感人。中央社 ・ 13 小時前
懷孕5月驚見「孩子身旁長出大腫瘤」！ 馬偕醫巧手拆彈保住胎兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 懷孕5個月，卻發現跟孩子一起長大的還有腫瘤！今年30歲、懷第一胎的李小姐就面臨這樣的危急狀況，產檢意外發現腹腔內積滿大量腹水，左側下腹部還驚見一個15公分大小、邊界模糊、結構複雜的卵巢腫瘤，惡性風險極高，可能得一次失去子宮跟胎兒，一度讓她萬念俱灰，所幸馬偕醫院醫療團隊儘速安排切除腫瘤，盡最大努力持續讓腹中胎兒長大到足...匯流新聞網 ・ 1 天前
「坣娜病逝」紅斑性狼瘡致死率高 全身發炎易釀免疫風暴
藝人坣娜今日傳出因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病中致死率最高者，由於無法治癒，只能症狀治療，因此又有「不死癌症」的封號。中天新聞網 ・ 15 小時前
日潛艦「雲龍號」首泊靠岩國基地
記者廖子杰／綜合報導 日本海上自衛隊蒼龍級柴電潛艦「雲龍號」（SS-502），27日首度泊靠駐日美軍岩國基地，進行後勤補給訓練，強化美日作業互通性與聯戰能量。青年日報 ・ 9 小時前
【出席APEC峰會】川普再晤李在明 承諾兩韓和平
記者施欣妤／綜合報導 美國總統川普29日抵達亞洲行最後一站南韓，在亞太經濟合作會議（APEC）峰會發表演說，並與南韓總統李在明展開2個月內的第2次會談。川普讚青年日報 ・ 9 小時前
美日防長東京會談 深化同盟防衛
記者廖子杰／綜合報導 美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯，29日與日本防衛大臣小泉進次郎在東京會談，重申持續加強安全保障合作、鞏固美日同盟關係，攜手應對俄羅斯、青年日報 ・ 9 小時前
不必開胸、不必繞道！ 客製化支架治療主動脈弓部瘤更安全
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】80歲曾老先生，有高血壓與慢性腎臟病等病史，曾罹患降主動脈瘤及腹主動脈瘤，接受胸、腹支架置入及開放式腹主動脈置換手術。 門診追蹤發現主動脈弓部瘤達6.2公分，緊鄰三條通往腦部及左右手的頸部分支，不適合一般的胸主動脈支架及頸部動脈繞道手術，及危險性較高的傳統開胸手術，經醫療團隊謹慎評估建議，使用客製化開窗支架治療，術後恢復良好。 主動脈瘤導致心血管破裂、猝死 年紀大、抽菸、三高都是風險 臺北榮總心臟外科主治醫師陳沂名指出，主動脈瘤及主動脈剝離造成主動脈破裂是心血管猝死中排名第四的疾病。在所有主動脈疾病中，又以主動脈弓部瘤最複雜，因為主動脈弓部上方有通往腦部的三個重要分支，一旦出現弓部瘤，不僅有破裂危險，還會增加中風風險。主動脈弓部瘤為退化性疾病，好發於70歲以上男性、有抽菸習慣以及有高血壓、高血脂、高血糖「三高」病史的患者。 手術是治療唯一方式 客製化胸主動脈開窗支架手術風險更低 治療主動脈瘤，除了控制危險因子外，手術是唯一根治方式。陳沂名醫師指出，目前以微創主動脈支架置入手術為主流，但通常需先進行頸部繞道手術，來確保腦部血流暢通；如果患者條件不適合，則需採健康醫療網 ・ 15 小時前
川習會週四南韓登場！ 川普：不確定談不談台灣
美國總統川普來到亞洲行第三站南韓，抵達前在空軍一號上，透露與習近平會面，可能不會提到台灣，不過也再次聚焦台美晶片合作，在南韓的APEC企業領袖峰會上，也再次讚揚台積電及輝達執行長黃仁勳。這次南韓也高規台視新聞網 ・ 11 小時前
新北智慧防汛系統 奪天下城市治理卓越獎首獎
(記者謝政儒綜合報導)面對讓人膽戰心驚的極端氣候，新北市不再只靠人力跟老天爺賭運氣！市府憑藉著全國首創的智慧防汛系統，將繁雜的防汛工作濃縮到一支手機就能搞定，以創新科技全面提升防災效率，今（29）日勇...自立晚報 ・ 7 小時前
以空襲加薩 控哈瑪斯違反協議
記者賴韋廷／綜合報導 以色列總理尼坦雅胡28日以哈瑪斯多次違反停火協議為由，下令以色列國防軍（IDF）對加薩地區展開空襲；哈瑪斯表示，空襲造成至少30人傷亡，青年日報 ・ 9 小時前
成大醫院與好帝一食品攜手 打造舒適護理新典範
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】在照護的每一個瞬間，愛正悄悄流動。成大醫院護理部長期推動「舒適護理」，將互傳媒 ・ 13 小時前
1天不到6元就可暢讀17萬篇財經新聞、名家專欄！台灣大攜手《今周刊》推獨家訂閱方案，11月底前訂閱再送千元好禮
台股投資人年輕化，投資理財成為全民日常。台灣大哥大看準年輕族群對理財知識與工具的需求，週二(10/28)宣布與財經雜誌《今周刊》合作，電信獨家推出最低每月175元的《今周刊App》訂閱服務；換算起來，小資族1天花不到6元就能暢讀17萬篇財經報導與名家專欄。 台灣大指出，該方案採電信帳單代收付款，用戶可於手機與平板暢讀近17萬篇文章，涵蓋每周雜誌、瑞信亞太區前首席經濟學家「陶冬」等名家專欄，與獨家轉載《紐約時報》等國際財經報導。 此外，訂戶還可搭配每月499元「存股助理電子報」，由專家提供存股清單與個股分析，快速掌握市場脈動、建立長期投資紀律。今周刊 ・ 19 小時前
玉女歌手坣娜驚傳病逝 享年59歲！ 好友急聯絡「無人接聽」死因曝光
玉女歌手坣娜驚傳病逝 享年59歲！ 好友急聯絡「無人接聽」死因曝光娛樂星聞 ・ 14 小時前
非洲豬瘟》農業部答詢遭質疑避重就輕 蘇巧慧怒斥「我問不下去了」
[Newtalk新聞] 台中養豬場爆發非洲豬瘟，全台活豬禁運、禁宰期再延10天，引發產業震盪。立法院內政委員會今（29）日邀請相關部會進行「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專題報告。民進黨立委蘇巧慧質詢農業部動植物防疫檢疫署署長杜麗華時，對其回答多次不滿，直言「我問不下去了」。 蘇巧慧指出，防疫如同作戰，必須掌握精確資訊才能妥善配置資源。她質疑，10月10日台中某豬場已有20頭豬死亡，占總數約7%至8%，屬明顯異常，但現場獸醫卻未即時採檢，直到10月20日才採樣，成為整起疫情的第一個漏洞。她強調，根據《動物傳染病防治條例》第17條，獸醫若發現疑似感染病例應24小時內通報防疫機關，要求農業部說明通報與採檢機制。 杜麗華回應，若屬甲類傳染病才須依規通報，否則由現場獸醫判斷。蘇巧慧質疑，是否等同於「一切取決於獸醫判斷」？並反問2018年花蓮河邊棄豬案、「海漂豬」案例是否也是甲類才採樣。杜麗華則表示，所有岸際豬屍都會採檢。 蘇巧慧語氣轉為嚴厲指出，現行警覺性明顯不足，「300頭豬死了20頭都不算異常，那什麼才叫異常？」她強調，非洲豬瘟防線守了七年，如今爆發疫情，中央應檢討通報延新頭殼 ・ 21 小時前