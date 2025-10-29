新北關懷據點缺飯 陳啟能批市府：蘆洲20萬人無醫院

（記者陳志仁／新北報導）新北市議員陳啟能今（29）日在議會總質詢中指出，市府明年度新增388億元預算，但基層最需要的社區關懷據點仍「開得多、撐不久」，補助只夠「開門」卻不夠「開飯」；籲市府應從設備型補助轉向服務型，增設共餐經費與活動獎勵，建立「永續營運補助」，讓據點真正融入長輩生活。

圖／新北市議員陳啟能質詢新北市長侯友宜，蘆洲近20萬人口卻沒有一家地區醫院？「關乎生死的問題，市長應立即讓蘆洲擁有第一家醫院。」（記者陳志仁攝，2025.10.29）

陳啟能表示，全市目前有614個關懷據點，包括三重68處、蘆洲26處，多年推動的「銀髮俱樂部2.0～4.0」計畫雖反應熱烈，但多停留在卡拉OK、手工活動階段；真正能陪伴長輩、提供共餐的經費嚴重不足，開辦設備費15萬元僅能購置基本器材，業務費與志工費幾乎全用於水電、保險與誤餐費上，許多據點的共餐仍依靠教會與愛心廚房支援。

陳啟能強調，「關懷據點不是花瓶，是長輩的日常避風港，設備買得起，卻出不起一頓飯，開幕熱鬧，隔天就沒錢開伙！」呼籲市府應讓補助從「設備型」轉為「服務型」，並針對運作超過三年的據點編列「永續營運補助」，確保據點能真正走入長輩生活；「據點越多，責任越大，不要讓志工用愛撐經費，讓長輩看得到據點卻走不進來。」

陳啟能也質詢新北市長侯友宜，指出蘆洲近20萬人口卻沒有一家地區醫院，人口密度全市第二高，他以10月3日長安街便當店氣爆事件為例，事故造成7人受傷，現場救護需分送至四間醫院，若遇交通尖峰時，黃金救援時間將延誤；他批評，蘆洲醫院原規劃地因市府變更為批發市場而延宕多年，市府未依原公展程序辦理，程序明顯違法，影響都市計畫與民眾生命安全。

陳啟能建議，市府可於蘆北區段徵收抵價地完成後，利用公共設施用地滿足醫院建設需求，避免整體開發案停擺；並強調，「關乎生死的問題，市長應立即讓蘆洲擁有第一家醫院。」

