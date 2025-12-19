新北防宣大隊 蛻變26

新北市義消總隊防火宣導大隊26週年誌慶暨萬金石防宣分隊成軍典禮。



（圖：新北市消防局提供）

新北市政府舉行「新北市義消總隊防火宣導大隊二十六週年誌慶暨萬金石防宣分隊成軍典禮」，新北市長侯友宜出席主持授旗儀式，感謝防宣夥伴及消防同仁共同努力，讓新北市近五年火災件數下降超過百分之二十，住警器成功預警案例達七百七十件，保障更多市民朋友的生命安全。

侯友宜說，防宣大隊已經成立二十六年，從早期的婦宣隊轉型並逐步擴大規模，現在有一個大隊、五個中隊，今天又正式成立了萬金石分隊，非常不容易。防宣夥伴們用熱情的態度奉獻社會，投入心力並享受其中，久而久之也讓自己更年輕快樂，市府也會繼續與防宣夥伴攜手推廣防災教育，打造更加安全的生活環境。

侯友宜表示，感謝江惠貞副總隊長、何玉枝大隊長帶領防宣團隊，長年無私奉獻，把最寶貴的時間投入防火宣導的志業，讓新北防宣持續創新、屢獲肯定。未來，市府會持續支持防宣工作，整合資源、強化訓練，讓防災教育更深入、更多元，共同守護市民安全，打造一座更安心、更幸福的新北市。

新北市義消總隊防火宣導大隊自民國八十八年成立至今已二十六年，新北防宣始終站在防災的第一線，貫徹「防患未然」的理念走進校園、深入社區、走訪家庭，把防火、防災的觀念，帶進市民生活，執行各項宣導活動已經超過四萬場次、完成居家訪視超過二十三萬戶。

消防局長陳崇岳表示，萬金石地區幅員廣闊、災害型態多元，隨著「萬金石防宣分隊」的成立，可以更快速、更深入地將防火、防災知識，送到北海岸的每一個角落，讓市民不論身在山區、海岸或市區，都能感受到市府守護安全的決心與行動。