新北防搶演練首運用AI科技巡防 新莊警網攔截圍捕效能全面提升

攔截圍捕警力使用口袋戰術將犯嫌圈圍至擎天府內。(圖:新莊分局提供)

▲攔截圍捕警力使用口袋戰術將犯嫌圈圍至擎天府內。(圖:新莊分局提供)

為強化金融機構安全及警方應變能力，新北市警察局新莊分局於四日舉辦「一一五年金融機構防搶暨聯合攔截圍捕實警演練」。演練模擬歹徒持槍搶劫後逃逸，警方即時啟動追緝，並處理人質危機，過程緊湊逼真，吸引不少民眾圍觀。

演練以金融機構為情境，展示銀行防搶應變機制、警方通報受理、現場封鎖、初期採證及調度流程。案件發生後，警方迅速成立專案群組，整合資訊與警力資源，掌握案情。

廣告 廣告

此次演練首次導入ＡＩ科技巡防系統，進行車牌辨識與監視器影像比對，快速查證嫌犯身份，提升警網反應與指揮效能。

演練後段模擬歹徒逃至公共場所挾持人質，警方運用戰術及優勢警力，確保現場安全，逐步引導嫌犯行動空間，避免事態擴大。模擬人質為在地企業網紅，演練過程真實，讓民眾誤以為發生真實案件。

警方依人質處置原則，透過心戰喊話與歹徒溝通，最終成功迫使其投降，安全救出人質。後續進行逮捕與現場採證，完整呈現從案發到處置的全過程。

新莊分局表示，透過演練結合ＡＩ科技及在地企業參與，不僅檢視警方操作與聯繫能力，也提升市民對防搶及警政作為的理解與支持，未來將持續強化治安防護效能。