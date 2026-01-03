新北防洪區域變身休憩聖地

新北跨河煙火以淡水河為舞台，去年更被網友稱為此生必看煙火。（圖：新北市水利局提供）

新北市水利局長宋德仁在市政會議，以「全齡同樂歡樂無限-盡在新北河濱」為題進行專案報告，細數如何翻轉1382公頃的防洪場域，進化為年吸3375萬人次的全齡休憩聖地。市長侯友宜聽取後表示，「熊猴森樂園」與四季活動，讓河濱公園成為全台最火熱的玩樂主場。

侯友宜指出，市府在守護防洪安全的前提下，積極推動多元的水岸建設，除了建置218公里的單車路網，更導入62種全齡遊樂與運動設施，讓河濱公園從單一的防洪空間，轉型為充滿活力的生活場域。特別是「新北大都會公園」成功發424公頃的「新北大都會公園」，由水利局及高灘處重新賦予二重疏洪道新價值，使防洪與休閒兼容並蓄。依據觀光署統計，114年一到十月即吸引3375萬人次造訪，實力制霸全台並帶動周邊繁榮。

宋德仁補充，「閃耀新北一三一四跨河煙火」長達十三分十四秒，將施放高達三萬五千五百二十發精彩煙火。今年特邀曾操刀奧運的世界級法國團隊Groupe F親自操刀，以《萬花之河·冬之樂章》為主題，與即將完工的「淡江大橋」相互輝映，以璀璨光影勾勒並襯托出大橋獨特的建築美學。此次更精選八重蕊、五彩瀑布、飛珠遊星等少見訂製煙火，為市民朋友們提供震撼天際的藝術饗宴。