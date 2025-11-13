新北防災2.0 聚焦居住安全 排除工業區

新北市府推動防災二點０首案新店區百忍街一處更新案目前現況。（新北都更處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

為強化都市更新與防災重建政策，確保防災專案計畫資源聚焦於真正有居住安全疑慮的地區，新北市都更處「防災專案計畫（防災二點０）」修正公告，將「位於工業區者」及「無作住宅使用用途者」排除適用，讓防災回歸居住安全初衷，並新增建物投影比條件，倘合法建築物投影比率未達四分之一，僅得以該合法建築物投影面積四倍為適用範圍。

都更處指出，新北市率全國之先推動都更三箭政策，將資源集中、優先推動危險建築物重建，自一０七年起陸續推出防災都更一點０、防災都更二點０並滾動檢討，去年配合０四０三花蓮強震擴大適用對象增加震損合法建物並將同意門檻降為百分之八十，今年更調整申請程序以增加整合彈性，落實防災計畫。

都更處表示，這次修法讓防災更新回歸居住安全初衷，將「位於工業區者」及「無作住宅使用用途者」排除適用，並新增建物投影比條件，倘合法建築物投影比率未達四分之一，僅得以該合法建築物投影面積四倍為適用範圍，使計畫內容更加明確具體可減少爭議與審查負擔。

都更處長康佑寧指出，市府提供一般都更、危老都更、簡易都更、防災都更等多元重建途徑；在防災都更部分，截至今年十一月四日已核准廿六件，七件審議中，防災專案計畫期限至一一六年八月卅一日，希望有需求的社區把握機會。