新北防詐送暖到宅 關懷長者安心領普發現金

（記者陳志仁／新北報導）行政院普發1萬元現金政策上路，詐騙集團趁機散布不實訊息，特別鎖定資訊取得不易的獨居長者及弱勢族群；為此新北市政府社會局加強防詐宣導，社會局長李美珍表示，除了發放物資、定期訪視，更透過到宅服務積極推動防詐教育，協助長輩分辨詐騙手法，保護自身財產安全。

圖／新北市北海岸社福中心聯合警政共同至獨居長輩家中宣導防詐騙。（新北市政府社會局提供）

近日北海岸社會福利服務中心聯手淡水分局啟動「到宅防詐關懷行動」，針對經濟弱勢及亞健康獨居長者，透過「幸福送到家」服務將最新防詐資訊送進家門；社工、志工與警員共同訪視，除了講解詐騙案例，也示範如何辨識可疑訊息，提醒長者避免點擊不明的連結，或依照電話指示操作ATM等。

加強「普發1萬元現金」詐騙預警

北海岸社福中心主任張信熙強調，「不只送物資，更要送安心」，中心社工、志工與警員共同到宅訪視，示範如何辨識詐騙訊息；最常見的「普發現金簡訊」詐騙，往往以短網址或假冒政府名義騙取個資，呼籲長者牢記四不原則：不點可疑連結、不填個資、不匯款、不轉傳。

廣告 廣告

淡水分局水碓派出所長周名鴻也參與行動，他指出，詐騙手法日新月異，跨局處合作能提高防詐效能，讓長輩第一時間掌握正確資訊；此次行動中，67歲的藍伯伯也分享自身經驗，感謝志工長期提醒他防詐、防跌倒，這次又有警員到宅教學，讓他感到「獨居不孤單」。

陪伴藍伯伯多年的志工高大姐直言，看見藍伯伯外出不便、家庭支持有限，「看到他能在社區穩定生活，就是陪伴最好的意義」；社會局補充，未來將延續與警方合作，結合送餐服務、物資發放及社區關懷，守護更多長者與社區弱勢，讓普發現金成為民眾真正的安心與幫助，而非詐騙的工具。

更多引新聞報導

卓冠廷追問任期最後一年重點 侯友宜：三鶯線萬大土城線

疑遭不當照護！陳啟能促查月子中心 陳俊維示範正確抱嬰

