新北阻詐14起不動產詐騙 挽回新台幣8000萬財產

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市府地政局今天表示，團隊今年已阻攔14起不動產詐騙，為民眾挽回近新台幣8000萬元財產；另也主動出擊，針對全市4000多名擁有不動產的獨居長者防詐，遇有交易即時啟動關懷。

地政局長汪禮國今天在市政會議專案報告說，詐騙案層出不窮，民眾不動產面臨安全風險；除「跨域聯防」多面向防詐，也攜手檢警、稅務、銀行、地政士公會、房仲業者，架構不動產安全防護網。

他說，據市警局統計，今年1至8月全市共阻卻1700餘件各式詐騙案，守護民眾財產約新台幣13億元；其中，地政團隊阻攔14起不動產詐騙，為民眾挽回近8000萬元財產，發揮及時阻詐守護民眾財產。

地政局告訴中央社記者，這14起詐騙案多是詐團利用不動產交易過程，疑似企圖詐騙被害人，經過「地籍異動即時通」等系統即時示警，或地政事務所人員受理申請時，發現可能有異樣，機警攔阻並經警方介入調查，確認為詐騙案。

汪禮國表示，因「地籍異動即時通」會設定通知第二名家人，針對9000名無家人的獨居長輩，與社會局聯手溝通並取得同意後，有4000多人同意在地籍系統註記，一旦有交易則會警示與主動關懷。

他說，透過跨機關、跨領域緊密合作，落實關懷提問、橫向通報機制，在內政部首次設立的「不動產阻詐成效評比」中獲績優獎肯定。今年內政部地政業務考評也拿下績優獎16連霸，打詐績效卓越。

市長侯友宜接受聯訪時表示，目前已有15萬件申請「地籍異動即時通」，佔全國的1/5。地政局不是犯罪防治主責機關仍積極投入，對獨居長者預警式的主動關懷，降低長者遭到不肖專業人員鎖定的風險，讓詐騙不能得逞。（編輯：林恕暉）1141126