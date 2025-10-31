新北阿伯車禍慘摔! 年輕人萬聖節"扮鬼"幫忙畫面逗趣

社會中心／洪巧璇、吳志恆 新北報導

新北市新莊騎士車禍自摔，居然出現"殭屍"和"道士"來救援！30日晚上六點，新北市新莊有阿伯出車禍，身邊突然出現好幾名鬼怪裝扮的年輕人，上前幫忙他，原來大家為了西洋萬聖節，角色扮演參與路跑活動，暖心又好笑的畫面被PO上網後，也引發大批網友朝聖，就怕阿伯驚嚇過度，內心創傷還大於外傷。

車來車往的道路上，一輛機車想要往前超車，但疑似速度過快，要緊急煞車時，機車失控打滑、重心不穩，隨後，騎士連人帶車摔倒在地，瞬間擦出火光，還險些被後方自小客車輾過，目擊民眾見狀，趕緊幫忙叫救護車。只不過阿伯身旁除了有救護人員之外，還有一群穿著殭屍、道士、小丑以及妖魔鬼怪裝扮的人，剛出車禍的阿伯，左看看右看看，確認自己沒有看錯，但怎麼會有一群"牛鬼蛇神"，一直圍繞在他旁邊。

答案揭曉，原來這群年輕人，在萬聖節前夕cosplsy各種妖怪，一起玩＂酒精路跑＂碰巧經過新北市新莊區新北大道三段時，看到車禍意外，於是好心上前幫忙，還陪受傷的阿伯等救護車來。網友看到這暖心又好笑的畫面，紛紛留言，阿伯會嚇死吧以為陰差要來帶他走了、阿伯心理創傷會不會比身體受傷還嚴重、以為是要幫阿伯做法，暖心舉動也讓人會心一笑。









新莊交通分隊小隊長楊嘉偉:「彭男騎乘機車沿新北大道三段往三重方向直行行駛，於上述時地，因不明原因不慎摔倒。本案造成彭男右腳骨折，送醫救治。駕駛酒測值為零。」好在出車禍後，有這群善良的年輕人幫忙，不過阿伯看到他們這一身，來自陰曹地府的裝扮，明明只有骨折的他，恐怕會是滿頭問號。





