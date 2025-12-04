新北阿嬤載孫女上學！迴轉遭撞3人傷 現場畫面曝光

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市中和積穗國小前，今天（4日）上午傳出車禍事故，一名張姓婦人載著尤姓孫女要到學校上課，跨越雙黃線違規迴轉，要到校園旁讓孫女下車，對向直行的江姓機車騎士煞車不及，當場撞上張婦的機車，2車3人通通摔倒在地，所幸都只有擦挫傷，並無生命危險，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在今天（4日）上午7時許，60歲張姓阿嬤載著7歲尤姓孫女沿著中和員山路往連城路方向行駛，行經積穗國小前時，張姓阿嬤跨越雙黃線違規迴轉，要讓孫女在路邊下車就近走進校園。

民眾行車紀錄器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

於此同時，對向的20歲江姓機車騎士迎面駛來，煞車不及攔腰撞上張婦的機車，2車3人通通跌摔在地，所幸3人都只有身體多處擦挫傷，並無生命危險，後續均被送往雙和醫院治療。

轄區警方對2騎士進行酒測，酒測值均為0，確切車禍事故原因與責任歸屬，人待後續進一步釐清。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

