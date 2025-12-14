２０２６新北陸戰開打！蘇巧慧帶小雞掃市場 //媒體人吳子嘉預言藍營推這一位

政治中心／綜合報導

新北市長陸戰開打！民進黨提名的蘇巧慧，一早帶小雞掃三重傳統市場，展現黨內團結氣勢，也有意角逐新北的黃國昌，下午到蘆洲出席子弟兵的耶誕活動，被問到藍白合的進度，黃國昌說非常順利進行中，合推一組團隊的決定不會改變。不過名嘴吳子嘉預言，李四川出線的機率是99.9%。







民進黨新北市長參選人 蘇巧慧vs.攤商：「早安早安。」

和攤商、民眾熱情打招呼，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，一早母雞帶小雞，到傳統市場掃街拜票。



民進黨新北市長參選人 蘇巧慧：「每一年的過年前，我都會在選區的市場提早跟大家見面，現在其實我只是把範圍擴大到全新北，保持一樣的心情，和所有新北市400萬的市民一起除舊不新，準備迎接新的一年。」

儘管天氣冷颼颼，但不同派系議員都到場相挺，展現綠營團結氣勢，蘇巧慧在三重啟動陸戰，潛在對手之一的黃國昌也動起來。





新北陸戰開打! 蘇巧慧帶小雞掃市場 黃國昌出席子弟兵耶誕活動

有意參選新北市長的黃國昌，與子弟兵周曉芸合體辦耶誕活動。（圖／民視新聞）







戴起耶誕造型髮飾，享受人造雪景，黃國昌出席周曉芸舉辦的耶誕活動，為子弟兵站台，也為自己爭取曝光，但選到底的機率有多高？資深媒體人吳子嘉日前開直播提到[[TGA]]，黃國昌雖然有全國知名度，但在新北市輸很多，民調數字與有意參選的劉和然差不多，但差李四川一大截，因此李四川出線機會是99.9%，只是黃國昌堅稱，藍白整合ing?





民眾黨主席 黃國昌：「目前的政策會除了已經跟，中國國民黨的政策會完成對接之外，我們也正在進行2026年全國地方選舉的共通政見的擬定，提出好的政見，推出好的人才，我們還是會按部就班的來進行。」

民進黨新北市長參選人 蘇巧慧：「我的面試官一直就是超過400萬的新北市民 ，能夠讓自己最強， 讓自己能夠展現出自己更多的特質特色，和別人不一樣的地方，能夠區隔出候選人不同的品牌，這才是真正能夠讓新北市民，做出選擇的關鍵。」

相較藍白還在尋求整合，已定於一尊的蘇巧慧，按照自己的步調走，力拼翻轉可能

