新北陸戰開打! 蘇巧慧擴大基層拜訪 帶小雞掃三重傳統市場

政治中心／楊凱安、郭文海、黃柏榕 新北報導

新北市長陸戰開打了！民進黨提名參選新北市長的蘇巧慧，一早帶著議員小雞掃三重傳統市場，此外她也舉辦親子活動，找來父親蘇貞昌當起"水獺阿公"，用台語教唱聖誕歌；也有意角逐新北的黃國昌今天也預告將在新北辦活動，還強調跟國民黨共推一組的決定不會改變。

「新北隊出發台灣隊加油。」

和黨籍議員們一字排開高呼口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，一早母雞帶小雞，到傳統市場掃街拜票，儘管天氣寒冷，蘇巧慧依舊熱情與攤商、民眾搏感情。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧vs.攤商：「早安早安。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「每一年的過年前，我都會在選區的市場，提早跟大家見面，現在其實我只是把範圍擴大到全新北，保持一樣的心情，和所有新北市400萬的市民，一起除舊布新，準備迎接新的一年。」

不同派系議員到場相挺，展現綠營團結氣勢，不只鎖定婆婆媽媽，前一天舉行耶誕活動，自己化身水獺媽媽，父親蘇貞昌夫妻也當起"水獺阿公""水獺阿媽"，教大家怎麼用台語唱耶誕歌。

前行政院長蘇貞昌：「也唱歌也泡茶也有講笑話，最重要的就是要感謝聖誕老阿伯。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我們希望能夠把跟小朋友，希望能夠他們有的價值觀，在活動中傳遞給每一個家庭，那也希望能夠幫爸爸媽媽，減輕育兒的負擔。」





距離2026還有將近一年，蘇巧慧已經啟動陸戰，但對手是誰還不清楚，因為藍白包括李四川、劉和然與黃國昌都有意爭取，該怎麼整合，還是未知數。





民眾黨主席黃國昌：「（藍白）彼此之間的合作，目前都按照進度，在縣市長要如何進行，用最好的方式推出一組最強團隊。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我的面試官一直就是，超過400萬的新北市民，能夠讓自己最強，讓自己能購展現出，自己更多的特質特色，和別人不一樣的地方，能夠區隔出候選人不同的品牌，這才是真正能夠讓新北市民，做出選擇的關鍵。」

不管藍白合不合，蘇巧慧按照自己的步調走，爭取最多市民認同。

