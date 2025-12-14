新北陸戰開跑！ 蘇巧慧「母雞帶小雞」拜票 藍白待整合

新北市 / 綜合報導

政治焦點接著關心，2026新北市選戰備受關注，民進黨方面已經確定由立委蘇巧慧披掛上陣，今(14)日首次帶領跨派系議員市場拜票，為選戰暖身，前1天舉辦活動還有神秘嘉賓「爸爸」蘇貞昌相挺。相比綠營確定出戰人選，藍白兩黨還在整合階段，就有基層擔心影響選舉凝聚力，呼籲國民黨中央盡速定出遊戲規則，對此，國民黨主席鄭麗文回應會按部就班啟動提名作業。

極具辨識的沙啞嗓音一出現，立刻獲得大小朋友驚喜尖叫，前行政院長蘇貞昌充當神秘來賓驚喜現身女兒蘇巧慧的耶誕活動，不只大咖來相挺，早已獲得黨內徵召新北市長的她也把握假日提前展開陸戰，立委(民)蘇巧慧說：「照著自己的步調在前進，希望能夠讓更多的新北市民認識我，認同我，我的面試官一直就是超過400萬的新北市民。」

擴大服務範圍外跨派系議員也來了，蘇巧慧展現「母雞帶小雞」氣勢，但有別於民進黨早早定於一尊，儘管國民黨主席鄭麗文透露新北藍白合已經在順利推行，不過昨(13)日的新北黨慶卻不見新北市長侯友宜及台北市副市長李四川出席，反倒是有意參選下屆新北市長的副市長劉和然緊跟在鄭麗文身旁。

新北市副市長劉和然(12.12)說：「每一個黨都有黨的節奏跟機制，不僅要團結在一起，打贏2026，2026我們國民黨還要繼續執政。」只是眼下藍營人選遲遲未定，基層焦慮影響選舉凝聚力外，也呼籲黨中央盡速定出遊戲規則才能與民眾黨談判，國民黨主席鄭麗文說：「一定會按部就班，我們已經啓動了相關的提名作業。」

民眾黨主席黃國昌說：「有關縣市長的提名時程，我們有最大的誠意跟善意，與中國國民黨共推一組最強的團隊。」雖然有誠意合作，但黃國昌不忘走自己的路，宣布將舉辦參選的首場造勢活動，2026新北市長選舉藍白如何整合外界都在看。

