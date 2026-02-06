新北隨機抽查年節禮盒過度包裝全數合格

新北環保局抽查有無過度包裝情形。(新北市環保局提供)

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將至，市面上各式應景節慶禮盒琳瑯滿目，為落實源頭減量、減少資源浪費，新北市環保局於農曆春節前夕，針對新北市各大通路糕餅、加工食品等春節應景禮盒，依據「限制產品過度包裝」公告完成過度包裝稽查工作，此次共抽查300件春節禮盒商品包裝，結果均符合法規規範。環保局未來將持續於各大節慶前夕加強抽查，共同守護綠色消費環境。

新北市環保局指出，環境部依據《資源回收再利用法》第13條及第14條，公告「限制產品過度包裝」法規，針對糕餅禮盒、化粧品禮盒、酒禮盒、加工食品禮盒及電腦程式著作光碟等共5類產品，管制其包裝層數及包裝體積比值，凡是製造、輸入、販賣上述產品之業者，均應符合法規規範，違反規定將依違反《資源回收再利用法》，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

環保局提到，本次稽查各大通路常見的禮盒產品，包含鳳梨酥、雞精、堅果、茶葉等年節應景禮盒及本市在地特色產品等共300件，稽查結果均符合層數及包裝體積比值等法規規範。

環保局提醒，業者在推出禮盒商品前，可至環境部資源循環署「一次用產品源頭減量宣導網」進行限制產品過度包裝線上試算(https://recycle2.moenv.gov.tw/SingleUse/Page/OverPackagingCalc)，避免違反過度包裝之規定。

環保局表示，送禮是為了傳達心意，包裝過於繁複反而造成浪費。呼籲民眾在選購禮盒時，可以把握「一多三少」原則：內容物多一點，包裝材料、種類和印刷都少一點，再搭配「自備、重複使用、少用」的減廢生活習慣，讓送禮同時兼顧心意與環保，共同為地球盡一份心力。